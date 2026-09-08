Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledá se muž ze záznamu

Vzájemné souboje na ledě tentokrát přebily události v hledišti. K násilnostem došlo v úterý 1. září kolem půl osmé večer, a to zejména v sektoru 116. Zatím nezjištění pachatelé zde fyzicky napadli příznivce Banes Motor České Budějovice i pracovníky ostrahy.
Podle zjištění policie agresoři do fanouška soupeře a člena agentury strkali a následně je napadli několika údery a kopy.
Jeden z útočníků se snažil fanouška Budějovic dokonce udeřit pěstí do hlavy. Když se dalšímu konfliktu snažil zabránit člen bezpečnostní agentury, schytal fyzický útok.
Rodiny s dětmi prchaly pryč
Dramatické chvíle vyděsily i ostatní návštěvníky. Incident totiž podle policie vyvolal paniku mezi slušnými diváky – bezpečnostní kamery uvnitř arény zachytily, jak rodiny s malými dětmi ze strachu doslova prchají ven, aby nemusely násilí sledovat a nebyly ohroženy na zdraví.
Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Vyhodnocují veškeré dostupné poznatky a kamerové záznamy.
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„Podobné jednání návštěvníků hokejových zápasů, kteří zjevně na hokej chodí z jiných důvodů než kvůli fandění a sportovním zážitkům, v žádném případě nebudeme v Jihlavě tolerovat,“ uvedla vedoucí oddělení tisku a prevence Dana Čírtková.
Policie slibuje i prověření srpnového zápasu
Vedení jihočeské policie varuje, že proti výtržníkům hodlá postupovat maximálně důrazně. Cílem je shromáždit dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání, aby pachatelé stanuli před soudem a dostali zasloužený trest včetně zákazu vstupu na sportovní utkání. Policie navíc prověřuje i další incident, ke kterému došlo již během srpnového utkání mezi Jihlavou a Kometou Brno.
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Nyní se policisté obracejí na veřejnost s výzvou. Pokud kdokoli pozná muže označeného červeným kruhem, má ihned kontaktovat linku 158. „Jeho ztotožněním pomůžete policistům v jejich prověřování. Všem slušným fanouškům navíc dáte najevo, že i vám jde o klid a sportovní atmosféru uvnitř Horácké multifunkční arény v Jihlavě,“ vyzvala Čírtková.
Výzva platí i pro samotného podezřelého – pokud se na záběrech pozná, měl by se sám přihlásit na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení v Jihlavě.