Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledá se muž ze záznamu

Autor: rtd
  15:42aktualizováno  15:42
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Policie se obrací na veřejnost s výzvou o pomoc. Na záběrech z bezpečnostních kamer uvnitř jihlavské arény je zachycen muž (v červeném kroužku), jehož totožnost potřebují policisté zjistit kvůli výtržnostem během hokejového zápasu. | foto: Policie ČR

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků fanoušky hostí i členy bezpečnostní agentury. Policie nyní zveřejnila záběry jednoho z podezřelých a žádá veřejnost o pomoc.

Vzájemné souboje na ledě tentokrát přebily události v hledišti. K násilnostem došlo v úterý 1. září kolem půl osmé večer, a to zejména v sektoru 116. Zatím nezjištění pachatelé zde fyzicky napadli příznivce Banes Motor České Budějovice i pracovníky ostrahy.

Policie se obrací na veřejnost s výzvou o pomoc. Na záběrech z bezpečnostních kamer uvnitř jihlavské arény je zachycen muž (v červeném kroužku), jehož totožnost potřebují policisté zjistit kvůli výtržnostem během hokejového zápasu.

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Podle zjištění policie agresoři do fanouška soupeře a člena agentury strkali a následně je napadli několika údery a kopy.

Jeden z útočníků se snažil fanouška Budějovic dokonce udeřit pěstí do hlavy. Když se dalšímu konfliktu snažil zabránit člen bezpečnostní agentury, schytal fyzický útok.

Rodiny s dětmi prchaly pryč

Dramatické chvíle vyděsily i ostatní návštěvníky. Incident totiž podle policie vyvolal paniku mezi slušnými diváky – bezpečnostní kamery uvnitř arény zachytily, jak rodiny s malými dětmi ze strachu doslova prchají ven, aby nemusely násilí sledovat a nebyly ohroženy na zdraví.

Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Vyhodnocují veškeré dostupné poznatky a kamerové záznamy.

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„Podobné jednání návštěvníků hokejových zápasů, kteří zjevně na hokej chodí z jiných důvodů než kvůli fandění a sportovním zážitkům, v žádném případě nebudeme v Jihlavě tolerovat,“ uvedla vedoucí oddělení tisku a prevence Dana Čírtková.

Policie slibuje i prověření srpnového zápasu

Vedení jihočeské policie varuje, že proti výtržníkům hodlá postupovat maximálně důrazně. Cílem je shromáždit dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání, aby pachatelé stanuli před soudem a dostali zasloužený trest včetně zákazu vstupu na sportovní utkání. Policie navíc prověřuje i další incident, ke kterému došlo již během srpnového utkání mezi Jihlavou a Kometou Brno.

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Nyní se policisté obracejí na veřejnost s výzvou. Pokud kdokoli pozná muže označeného červeným kruhem, má ihned kontaktovat linku 158. „Jeho ztotožněním pomůžete policistům v jejich prověřování. Všem slušným fanouškům navíc dáte najevo, že i vám jde o klid a sportovní atmosféru uvnitř Horácké multifunkční arény v Jihlavě,“ vyzvala Čírtková.

Výzva platí i pro samotného podezřelého – pokud se na záběrech pozná, měl by se sám přihlásit na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení v Jihlavě.

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