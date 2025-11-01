Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Jan Salichov
  9:12aktualizováno  9:12
Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila v sobotu Zlín, v úterý Třebíč a ve středu Litoměřice?

„Na hokejkách byla vidět nervozita, puky odskakovaly, neodrážely se tam, kam měly...,“ začal trochu s nadsázkou manažer stavby a jihlavský radní David Beke.

Reagoval tak na fakt, že tým kouče Viktora Ujčíka zatím před vlastními fanoušky ve třech zápasech vstřelil pouhé dva góly a připsal si jediný bod, za prohru 1:2 v prodloužení duelu z Litoměřicemi.

„Víme, že očekávání jsou obrovská a my je zatím nenaplňujeme. Uděláme všechno pro to, abychom to zlomili,“ vzkázal po třetí domácí porážce v řadě Ujčíkův asistent Karel Nekvasil.

Do arény přišlo už téměř deset tisíc lidí

Rozjezd haly byl postupný.

V sobotu na hokej mohli přijít pouze majitelé permanentních vstupenek a duel se Zlínem tak přímo v aréně sledovalo 2416 diváků.

V úterý a ve středu byla kapacita haly, která stále prochází stavebními úpravami, uvolněná na 4 tisíce diváků. Na derby s Třebíčí bylo vyprodáno, na duel s Litoměřicemi dorazilo 3472 fanoušků.

Jeden ze vstupů do Horácké arény
Horácká aréna už se chystá na sobotní zápas. (23. října 2025)
Nová Horácká aréna zaujme na první pohled. (23. října 2025)
Nová Horácká aréna je jednou z dominant Jihlavy. (23. října 2025)
15 fotografií

„Z pohledu haly jsem rád, že jsme zvolili formát postupného najíždění. Technologie je stále nutné doštelovávat, ne všechno fungovalo na sto procent. Takže se některé věci musely doladit,“ připomněl Beke, že nová aréna je v testovacím režimu. „Postupně kapacitu navyšujeme.“

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Právě dnes, při zápase s pražskou Slavií, mají poprvé diváci zaplnit celou kapacitu arény, která je na hokej dimenzovaná na 5 581 fanoušků.

„Bude to hlavní otevírací zápas pro HC Dukla,“ uvedl Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna. „Poprvé se bude hrát před plnou kapacitou, na plno pojedou také veškeré technologie, jako jsou vzduchotechnika a topení.“

Nájemce arény se bude snažit, aby všechno fungovalo co nejlépe. „Musí se posílit bary, z organizačního hlediska i co do počtu obsluhy,“ slibuje Lindovský.

Pořadatelé vědí, na čem mají pracovat

Ten po prvních třech zápasech zatím sbírá spíše pozitivní ohlasy. „Vlastně nevím o ničem negativním. Převládají pozitivní reakce, nadšení z celku převálcovalo u koncových návštěvníků cokoliv jiného,“ těší ho. „Aréna ukazuje především své výhody.“

Druhým dechem dodává, že vnímá, že je v nové hale ještě spousta práce. „Řešíme hromadu nějakých nedostatků, dodělávek, koordinace. Zrovna teď jsou hráči na ledě a v hledišti dělníci,“ připomíná, že stavba není ještě zcela hotova.

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

„Je to pořád živý organismus. Ale držíme to v rukách,“ je spokojený. „Samozřejmě, v rámci zápasu či samotné akce řešíte běžné věci, které přináší otevření jakéhokoliv nového prostoru. Musí si to sednout. Ale z mého pohledu nejde o nic dramatického. Důležité je, že víme, kde jsou věci, které chceme zlepšit. A určitě na tom pracujeme.“

S tím souhlasí také Beke. „Chodí nám pozitivní i negativní podněty. Lidé třeba chtějí něco dooznačit, řešíme i výhled, kde kolidují sedící a stojící diváci. Ale nic zásadního,“ oddechl si.

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Sám stihl v aréně první dva zápasy, třetí sledoval na dálku. „Říkal jsem si, jestli neprohrávají, protože tam chodím. To se nepotvrdilo, takže můžu chodit dál,“ usmál se.

Poté přiznal, že na sledování hokeje ještě příliš času nebylo. „Primárně jsem hlídal provozní věci, co kde funguje a nefunguje. Z prvního zápasu jsem tak neměl vůbec nic. Druhý zápas jsem po očku sledoval, ale převládla profesní deformace. Ten projekt jsem vedl, cítím za něj zodpovědnost.“

Samotné spuštění haly je sice pozvolné, zároveň však jdou zápasy hodně rychle po sobě. „Je to problém hlavně kvůli dodělání některých věcí. Točí se nám tam stále velké množství lidí a akcí,“ říká Beke.

Velkolepá audiovizuální šou. Arénu otevře Farna

Horáckou arénu zatím mohli pro své zápasy využívat pouze hokejisté prvoligového áčka Dukly Jihlava. To se od začátku listopadu mění.

Už dnes sehrají své historicky první domácí utkání extraligoví junioři Dukly, kteří poměřili síly s Pardubicemi. A zítra od 12 hodin nastoupí proti Hradci Králové. Neděle pak bude patřit žákům devátých tříd, kteří odehrají zápas Jihlava – Slavia Praha.

Po nedělní exhibici Old Boys Dukla s 43. výsadkovým plukem, se příští týden do arény poprvé přesune také kultura.

V sobotu 8. listopadu je na programu slavnostní otevření: Vítej, Aréno.

„Bude to první velká audiovizuální šou, kterou aréna předvede,“ říká jednatel společnosti Horácká multifunkční aréna Martin Lindovský.

„Těším se na to, že hala ukáže, že umí i něco jiného, než hokej,“ říká manažer stavby David Beke. „Bude to nový zážitek. Z pohledu vizuálního, zvukového i samotného programu,“ slibuje.

„Bude tu dověšena spousta techniky, kterou při běžných zápasech Dukly lidé nevidí,“ vysvětluje Lindovský. „Hlavní pódium bude uprostřed ledu, ale vystoupení se bude střídat na různých místech arény a překvapovat diváky tím, kde se vystupující zrovna objeví,“ prozradil. „Bude to velmi živé a spontánní.“

V tříhodinovém programu se představí řada lokálních vystupujících, hlavní hudební hvězdou bude zpěvačka Ewa Farna.

