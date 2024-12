Irbisové, pandy nebo kakadu růžoví. Zoo Jihlava láká na klidnou zimní procházku

V zimě mohou návštěvníci jihlavské zoologické zahrady obdivovat i tyto dva nové obyvatele Australské farmy. Těmi jsou kakadu růžoví. Pár těchto papoušků dorazil do Jihlavy nedávno ze Zoo Stuttgart. Samec je desetiletý, samici je o pět let více. | foto: Daniela Oberreiterová

Také v zimě mohou návštěvníci vidět většinu zvířat ve venkovních výbězích. Kromě například pand červených nebo irbisů, kteří sníh a mráz přímo zbožňují, si zimní procházku po venkovním výběhu užívají například i medvědi malajští, tygr sumaterský, ale i řada opic. Navíc zoo přichystala pro své návštěvníky až do konce roku spoustu aktivit včetně nové únikové hry nebo přednášky o sexuálním chování zvířat.

Návštěvníci mohou aktuálně pozorovat i nové přírůstky. Například mládě lenochoda a guerézy běloramenné. Obě mláďata přišla na svět teprve nedávno. „V zajímavém věku jsou stále i letošní koťata u irbisů a levhartů. Velmi hezky se dívá na to, jak si hrají a skotačí,“ přidal další tip ředitel zoo.

Žijí déle, pokud o ně pečují lidé

Přijít obdivovat můžete i nové okřídlené obyvatele Australské farmy, kterými jsou kakadu růžoví. „Pár těchto nádherných papoušků dorazil na konci listopadu ze Zoo Stuttgart. Samec je desetiletý a samice patnáctiletá a díky své přátelské a zvídavé povaze si rychle zvykli na nové prostředí,“ popsala Simona Kubičkova, vedoucí marketingu jihlavské zoo.

Kakadu růžoví se dožívají 40 až 50 let, ale v lidské péči často i déle. Tento druh pochází z Austrálie, kde obývá otevřené oblasti a řídké lesy.

„Kakadu růžoví jsou známí svou hlasitou komunikací, hravostí a akrobatickými dovednostmi. Vytváří také celoživotní pár s jedním partnerem. Jsou to vysoce společenští ptáci, kteří se sdružují do velkých hejn čítajících stovky až tisíc jedinců. Živí se především semeny, za kterými často létají i na pole, což může způsobit škody místním zemědělcům. Vzhledem k obrovskému počtu dokážou při migraci za jídlem strhávat i dráty elektrického vedení,“ dodala Kubičková.

Speciální úniková hra

Návštěvníci, kteří touží po troše dobrodružství, mohou v zoo aktuálně využít další novinku. Jihlavská zoologická zahrada připravila ve spolupráci s projektem „Týmovka – Luka nad Jihlavou“ pro své návštěvníky speciální venkovní únikovou hru. Ta návštěvníky atraktivní způsobem provede celým areále zoo. Během putování budou pátra po zmizelém tygru sumaterském Účastníky hry s názvem Po stopác tygra Šer Chána budou na třináct stanovištích čekat různé nástrahy úkoly, hádanky a hlavolamy.

„Hra je ideální pro rodiny, skupiny přátel nebo odvážné jedince, kteří se nebojí výzev. Hru si užijí hráči od dvanácti let a týmy do šesti hráčů. Pro hru je třeba jenom mobil, poznámky v mobilu nebo tužka a papír,“ poznamenala Kubičková s tím, že hru je možné zakoupit na e-shopu zoologické zahrady.

Až do konce roku se koná také řada nejrůznějších akcí. Tradičně to jsou oblíbené večerní komentované procházky se zoologem a podobně laděné prohlídky určené však dětem.

Novinkou v programové nabídce, která si premiéru odbyla letos v listopadu, je přednáška, která pozve návštěvníky do zákulisí zvířecího světa. Simona Kubičková na ní ozřejmí rozmanité způsoby rozmnožování a sexuálního chování zvířat. Posluchači se dozvědí o rituálech namlouvání i o různých technikách páření. „Přednáška se koná venku, kdy procházíme zoo a zastavujeme se u jednotlivých expozic.K dispozici máme také tablet. Program je vhodný pro zájemce od 18 let a skupinu do deseti osob,“ upozornila mluvčí zoo.

Svou premiéru a křest bude mít 19. prosince od 14 hodin také nová kniha pohádek inspirovaná zvířaty z jihlavské zoo. Knihu „Pohádky z nosálího pelíšku aneb Pohádky z jihlavské zoologické zahrady" napsal zoolog Pavel Bezděčka.