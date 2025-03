Jednalo se o druhý ročník osvětové a náborové akce Daruj život. Hlavním cílem této akce byla osvěta – zvýšit povědomí o dárcovství kostní dřeně, vysvětlit, jak funguje registr, jaké jsou podmínky vstupu a proč je důležité se do něj zapojit.

Letos byla akce poprvé otevřena i široké veřejnosti, a to na základě dohody s IKEM Praha a v reakci na mimořádnou vlnu zájmu veřejnosti, vyvolanou mimo jiné příběhem malé Madlenky, která čeká na vhodného dárce.

Od osobní zkušenosti k veřejnému gestu

Impuls k pořádání první akce vzešel z velmi silného osobního příběhu. „Před lety onemocněl leukémií jeden z našich studentů a tehdy se pro něj hledal vhodný dárce kostní dřeně. To byl první popud k tomu, začít o tématu ve škole mluvit a něco pro něj dělat.“ říká Zdeněk Veselý, učitel Střední průmyslové školy Jihlava.

Příběh měl i silné pokračování – o pět let později byl jeden ze studentů školy opravdu vybrán jako vhodný dárce a zachránil život pacientovi. Tento skutečný zásah do života byl silnou motivací pro uskutečnění první akce v roce 2023. Tehdy se jí zúčastnilo více než 800 studentů středních škol z Jihlavy a 50 z nich vstoupilo do registru.

Akce se konala ve Výukovém centru Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), která se k akci připojila a také poskytla své prostory bezplatně. Díky této vstřícnosti se podařilo zajistit kvalitní zázemí pro stovky účastníků. Podpora VŠPJ významně přispěla k hladkému průběhu celé akce.

Součástí programu byly dvě přednášky pro studenty SPŠ Jihlava, VŠPJ a dalších středních škol – zaměřené právě na osvětu v oblasti dárcovství. Samotná registrace probíhala po celý den: vyplněním krátkého dotazníku a odebráním stěru z bukální sliznice.

„Velmi si vážím toho, že se do akce zapojili nejen naši studenti a kolegové, ale i veřejnost. Děkuji také panu Zdeňku Veselému, který stál u zrodu celé iniciativy a podílel se na její realizaci,“ uvedla ředitelka školy Ing. Dana Kohárová.

Velké poděkování patří IKEM Praha, Vysoké škole polytechnické Jihlava za podporu a poskytnutí prostor, a všem, kteří se akce zúčastnili.

Střední průmyslová škola Jihlava plánuje v této tradici pokračovat. Osvěta a ochota pomáhat jsou hodnoty, které chce škola předávat i nadále – nejen studentům, ale celé komunitě.

Zájemci, kteří se nemohli akce zúčastnit, mohou vstoupit do registru dárců i individuálně prostřednictvím webových stránek: www.darujzivot.cz.