Kraj plánuje předčasné splacení úvěru od Evropské investiční banky

Z původně čerpané částky 125 milionů zbývá splatit přibližně 44 milionů korun. „Vedení kraje se v srpnu musí rozhodnout, zda přijme novou úrokovou sazbu pro zbývající období, nebo úvěr splatí předčasně. Vyhodnotili jsme si, že za stávající situace je předčasné splacení pro kraj ekonomicky výhodnější. Úroky z úvěru jsou vyšší než úroky, na které kraj dosahuje u svých prostředků uložených na účtech,“ argumentuje hejtman Martin Kukla.
Předčasné splacení nijak neohrozí finanční stabilitu kraje ani likviditu finančních prostředků a lze ji provést bez sankce. Na splacení budou použity prostředky z rezervy rozpočtu kraje. Pokud se kraj pro předčasné splacení rozhodne, poslední splátku této části úvěru provede letos v září.