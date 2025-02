Boj o příměstský tábor v zoo se blíží. Možnost přihlášení bude otázkou sekund

Letos je možné se přihlásit na pět týdenních turnusů pro děti od první do šesté třídy (termíny 7. – 11. 7., 14. – 18. 7., 4. – 8. 8., 11. – 15. 8., 18. – 22. 8.) a jeden turnus pro děti od šesté do deváté třídy (25. – 28. 8.).

„Kapacita je omezená. Bude rozhodovat přijetí rezervace přihlašovacím systémem, který zaznamenává čas s přesností na vteřiny,“ uvádí v informacích po přihlášení Zoo Jihlava. Rozhodující moment nastane tuto sobotu 22. února v 16.00.

„Je to rychlá přihláška. Rodiče nevypisují žádné velké podrobnosti: potřebujeme jméno dítěte, datum narození a kontakt na rodiče, tedy e-mail, telefon,“ upřesňuje Jarošová.

„Někteří rodiče se zkouší přihlásit na více turnusů a doufají, že se někde dostanou. Ale bereme vždy dítě jen na jeden turnus. Není to tak, že kdo by byl úspěšný, byl by tady tři týdny za sebou,“ pokračuje.

Dítě, které se na tábor dostane, se může těšit na atraktivní program. „A to nejen prostředím – kdy jsou každý den v zoo. Ale snažíme se pro ně připravit program, který je opravdu nabitý informacemi,“ vysvětluje Jarošová. „Není to ale tak, že by seděly jako ve škole a my je tady učili. Je to opravdu formou her, kvízů a soutěží.“

Děti se dostanou i do kontaktu s přírodou – včetně živých zvířat. „Nechodí do zoologické zahrady do výběhů, ale seznámí se se zájmovými druhy zvířat. Sáhnou si na korálovku, na činčilu, na nějaký hmyz,“ líčí Jarošová.

Nechybí ani celotáborová hra. V minulosti se děti proměnily v cestovatele Willyho Foga a s ním podnikly cestu kolem světa, nebo v badatele, kteří měli připravit přírodovědné muzeum. „Letos budou vytvářet knihu,“ prozradila Jarošová.

Speciální je závěrečný turnus pro děti ze šestých až devátých tříd. „Ty mají i trochu jiný program, dostanou se do zázemí, jedno dopoledne jdou pomoct chovatelům,“ uvedla Jarošová. „Je to pro ně hrozně atraktivní.“