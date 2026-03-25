V místě aktuálně vzniká zcela nová armaturní šachta. Ta má klíčový úkol: efektivněji distribuovat vodu z úpravny v Hosově do kosovského vodojemu. „Tato šachta je velmi důležitá, abychom byli schopni zásobit i budoucí výstavbu, která v Jihlavě probíhá,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka.
Stavba si vyžádala úplnou uzavírku Kosmákovy ulice. Doprava se tak přesunula do přilehlých uliček, které ale nápor aut nezvládají. Radnice proto opakovaně apeluje na řidiče, aby místo nepoužívali k tranzitu. „Bohužel se děje, že si lidé zkracují cestu přes náměstí touto objízdnou trasou, ale ta kapacita tam zkrátka není,“ upozornil Popelka.
Omezení v Polenské potrvá do poloviny dubna
Stavební ruch panuje také v Polenské ulici. Zde lidé z magistrátu zadali rekonstrukci takzvaného separátoru na kanalizační síti. Jde o prvek, který během přívalových dešťů chrání čistírnu odpadních vod před zahlcením a přebytečnou dešťovku řízeně odvádí do řeky.
Kvůli nezbytné překládce potrubí je i zde v platnosti úplná uzavírka. Pokud bude stavbařům přát počasí, měly by práce skončit zhruba v polovině dubna. „Uzavírka by měla trvat přibližně čtyři týdny od zahájení,“ upřesnil náměstek s tím, že harmonogram závisí na postupu prací pod zemí.
Archeologické překvapení v Brněnské ulici
Kromě plánovaných oprav museli jihlavští radní v uplynulých dnech řešit i jeden nečekaný nález. V Brněnské ulici narazili dělníci při opravě vodovodu na historický objekt v hloubce zhruba čtyř metrů.
„Trefili jsme středověké dílo, zřejmě součást původního městského opevnění. V nedávné historii ho pravděpodobně někdo využíval jako sklepní prostor,“ popsal nález Radek Popelka.
Na místě proběhlo šetření archeologů, podle prvních informací by však objev neměl harmonogram prací v Brněnské nijak zásadně ohrozit.