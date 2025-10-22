Tiché, až spící město. Jihlavu v novém dokumentu představí buddhistický mnich

Tomáš Blažek
  8:42aktualizováno  8:42
Muž v oranžovém rouchu buddhistického mnicha, který se pomalu prochází nočními ulicemi Jihlavy. Jeho klid se s nimi konfrontuje. To bude hlavní vizuální tvář filmu, který během deseti dnů nadcházejícího 29. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji. hlava v Jihlavě natočí, dokončí a premiérově uvede tchajwanský režisér Tsai Ming-liang.

Film bude dvanáctým ze série Ming-liangových chodeckých filmů. „Jihlava na mě zapůsobila tím, jak je jiná než další města ve světě, kde jsem svou sérii už natáčel. Během obhlídek lokací jsem zjistil i to, jak je toto město tiché až spící. To se promítne do filmu, který přinese spíše zasněnou atmosféru na rozdíl od předchozích filmů série, které přinášely kontrast ruchu velkoměsta a pomalého pohybu,“ řekl Ming-liang včera v Jihlavě na předfestivalové tiskové konferenci.

Do práce i do úkrytu

Režisér své předchozí „chodecké filmy“ točil například v Marseille, v Hongkongu, v USA nebo v Malajsii. „Pro mě jako herce bude natáčení výzva i z toho důvodu, že se bude točit hlavně v noci a já budu v lehkém oděvu navzdory současnému zdejšímu chladnému počasí. Na natáčení se těším, už jsem si oholil hlavu. Budu se pohybovat nočními ulicemi, kde budu sám za sebe,“ řekl na tiskové konferenci hlavní představitel filmu, tchajwanský herec Lee Kang-sheng.

Ming-liang loni v Jihlavě na festivalu převzal cenu za přínos světové kinematografii.

Organizátoři v pondělí představili také letošní festivalovou videoznělku, kterou natočil ukrajinský režisér Sergej Loznia a která je poctou válkou pustošené Ukrajině. Znělka byla natočena v metru ukrajinského města Dnipro. „Při sledování těchto záběrů nikdo neví, zda jde chodec do metra, aby jel do práce, nebo aby se tam ukryl před útoky na dané město,“ uvedl ředitel festivalu Ji. hlava Marek Hovorka.

Tchajwanský herec Lee Kang-sheng (na snímku z tiskové konference v Jihlavě) bude hlavním protagonistou filmu, v němž bude hrát roli nočního chodce – muže v buddhistickém rouchu.
Festival se bude letos konat 24. října až 2. listopadu. Zahajovacím večerem diváky provedou herečka Simona Lewandowská a režisérka Adina Šulcová. Přehlídka uvede více než tři stovky filmů v soutěžích i mimo soutěže, filmové retrospektivy i díla z pole experimentu. Uskuteční se zde 76 světových, 28 mezinárodních a 15 evropských premiér. „Festival nabídne také zdarma speciální projekce určené rodičům s dětmi a seniorům i seniorkám,“ podotkl Hovorka.

Nové možnosti festival letos nabídne i handicapovaným. Festival dává – stejně jako poprvé loni – také možnost zúčastnit se vybraných filmových projekcí bez nutnosti předchozí rezervace.

Cenu za přínos světové kinematografii na MFDF letos převezme bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau. V ohnisku tohoto radikálního filmového hnutí z konce šedesátých let stál režisér Jorge Sanjinés a scenárista Óscar Soria. „Ji. hlava uvede jejich slavný film Krev kondora z roku 1969, který patří k nejvýznamnějším dílům politického filmu v Latinské Americe,“ pravil Marek Hovorka. m

Z domácí tvorby organizátoři zmínili snímek Při zemi režiséra Tomáše Elšíka, který „s poetickou citlivostí zachycuje ticho a proměny české krajiny“. Hrdinka filmu Klára se svými psy pátrá po travičích ohrožených dravců, milovník přírody Pavel ručně kosí jarní louky a obnovuje mokřady zasažené suchem a odlesňováním.

Oba protagonisté vnímají přírodu jako živý organismus, jehož jsou součástí, a věří, že má smysl jej chránit, přestože toto úsilí může vypadat jako marnost. „Jedním z témat filmu je vymezování lidské společnosti vůči přírodě. Přeji si, abychom pochopili, že příroda – ať už si pod tím pojmem představujeme cokoli – není jen zdroj. Je naší pevnou a neoddělitelnou součástí. To je snadné říct, ale aby to byla pravda, musíme to prožívat. To je mnohem náročnější, než se může zdát,“ přiblížil režisér Elšík.

Ředitel festivalu Hovorka se podle svých slov osobně těší na setkání s režiséry a režisérkami i dalšími filmovými profesionály, kteří do Jihlavy přijedou. „Jde například o významnou francouzskou režisérku Claire Simon, jejíž tři filmy byly uvedené na festivalu v Cannes a získala Cenu za nejlepší dokument na festivalu v Benátkách,“ pověděl Hovorka.

Sedm hodin opusu

Další takovou osobností bude podle něj Alisa Kovalenko, ukrajinská režisérka, která se rozhodla bojovat v první válečné linii a o této zkušenosti natočila svůj nejnovější film Můj drahý Theo.

Švýcarsko-kanadský režisér Peter Mettler na festivalu uvede svůj sedmihodinový opus v hlavní soutěži festivalu. „V rámci Industry aktivit festivalu vystoupí také Inna Ševčenko, členka ukrajinské protestní skupin FEMEN, která připravuje svůj filmový debut a o které zároveň vzniká film. Není náhoda, že všichni jmenovaní se do Jihlavy vracejí, protože festival je téměř třicet let místem živého zájmu o dokumentární film ve všech jeho podobách,“ dodal Hovorka.

