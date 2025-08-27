Posunutí uzavírek komplikuje dopravu v Jihlavě. Příští týden bude MHD jezdit zdarma

Jan Salichov
  13:12
První týden nového školního roku 2025/26 bude městská hromadná doprava (MHD) v Jihlavě jezdit zdarma. Město tak reaguje na obavy z případných problémů v dopravě, které souvisí s posunutím uzavírky v Tolstého ulici u Horácké arény a zároveň uzavřením Jihlavského tunelu na obchvatu I/38.

Jihlavský tunel a opravovaná část jihlavského obchvatu silnice I/38 zůstanou uzavřeny do 4. září | foto: Město Jihlava

„Veřejnosti se omlouváme za dopravní komplikace a jakousi kompenzací dáme na první týden nového školního roku MHD kompletně zdarma. Bude se jezdit bez potřeby jízdenek,“ uvedl mluvčí Jihlavy Radovan Daněk. „Zároveň touto formou chceme povzbudit Jihlavany, aby v prvních dnech nového školního roku nechali auta doma a použili třeba pěší chůzi, kolo nebo právě MHD.“

Letní jízdní řády až do 14. září

Dopravní podnik města Jihlavy zároveň do poloviny září prodlužuje platnost letních jízdních řádů. S tím, že školní spoje od 1. září budou jezdit podle původního plánu.

Situaci v dopravě komplikuje nový betonový povrch, který byl položen v Tolstého ulici u nově stavěné Horácké arény. Aby nový beton získal více času na vyzrání a měl delší životnost, bude rekonstrukce ulice trvat až do neděle 14. září.

„Beton v Tolstého ulici je speciální, vyžaduje delší dobu zrání. A tak na něj nemůžeme pustit těžké vody MHD, autobusy a trolejbusy by ho mohly poškodit,“ vysvětluje Daněk. „Jde také o to, že dopravní podnik nemá dostatek vozidel, které by plnohodnotně nahradily vozy, které tu projíždějí. Nedají se všechny nahradit parciálními trolejbusy nebo autobusy. Takže se dál bude jezdit po objízdných trasách.“

Tři dny budou hodně komplikované

Oproti původním plánům se zároveň opozdí i otevření obchvatu I/38 v okolí Jihlavského tunelu. Úsek mezi Jiráskovou a Pelhřimovskou ulicí včetně tunelu se znovu spustí až ve čtvrtek 4. září ráno. „Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se bohužel nepodařilo uspíšit termín opravy Jihlavského tunelu a otevře ho až 4. září. První tři dny nového školního roku tedy budou v Jihlavě asi vážnější dopravní komplikace i kvůli uzavřenému tunelu a části dálničního přivaděče na silnici I/38,“ očekává Daněk.

„Chtěl bych poprosit všechny obyvatele i návštěvníky Jihlavy, aby alespoň první týden v září nechali auto doma a pro cesty po městě a do města využili jiné způsoby, např. hromadnou dopravu, kolo nebo alespoň spolujízdu. Každé auto, které zejména v ranní a odpolední špičce nebude v ulicích města, zrychlí cestu všem ostatním,“ řekl k situaci primátor města Petr Ryška.

Největší dopravní komplikace lze očekávat na Jiráskově, Hamerníkově, Žižkově a Pelhřimovské ulici, tedy na objízdné trase uzavřeného tunelu. Loni v září například po Jiráskově ulici u Lidlu projelo asi čtrnáct tisíc aut každý pracovní den, teď se k nim přidá dalších více než jedenáct tisíc aut z uzavřeného tunelu. Situace se ale může zhoršit i na dalších místech ve městě. Detektory během léta zaznamenaly např. třetinový růst intenzit dopravy na Znojemském mostu ve směru do centra.

„Spoje MHD se mohou v ranní a odpolední špičce v důsledku silné dopravy zpožďovat. Sledujte aktuální polohu spojů na webu jihlava.cz/mhd. Operativně také budeme přidávat posilové spoje na páteřní linky. Z vozovny vyjede všechno, co bude moct,“ uvedl k situaci ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner.

Na situaci dohlédne policie i strážníci

Odbor dopravy prodlouží dočasný průjezd aut Masarykovým náměstím, který v letošní mimořádné situaci napomáhá plynulosti dopravy v celém městě.

Na situaci ve městě dohlédne Policie ČR i městská policie. „V exponovaných časech budeme zajišťovat hlavně bezpečnost dětí na přechodech u škol. Podle potřeby se zapojíme do řízení dopravy ve městě. Zvýšíme také dohled nad dodržováním zákazu vjezdu nákladních aut do města, kromě pokut budeme nezodpovědné řidiče rovnou z města odklánět,“ uvedla mluvčí Policie ČR Dana Čírtková.

Ředitel městské policie Stanislav Maštera k tomu dodává: „Naši strážníci pomohou Policii ČR a zapojí se všemi dostupnými prostředky do řešení situace městě.“

Jihlavský tunel a následný obchvat silnice I/38 mezi Pelhřimovskou a Jiráskovou ulicí bude uzavřen do čtvrtka 4. září 2025.

