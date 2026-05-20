Auto s kamerami hlídá v Jihlavě parkování do noci. Přesné trasy nezná ani primátor

Systém funguje tak, že kamery na autě snímají registrační značky zaparkovaných vozidel. „Data se odesílají firmě, u které máme celou službu objednanou. Ta pro nás data zpracovává, vyhodnocuje obsazenost ulic a podklady o porušení pravidel pak posílá zpět těm, kteří něco spáchali,“ popisuje fungování jihlavský primátor Petr Ryška.
Auto nahrává a kontroluje dodržování pravidel v ulicích čistého času více než 60 hodin týdně. Celková doba v provozu je však ještě delší, jelikož je nutné započítat přejezdy nebo čas potřebný na stahování dat. Přestože vozidlo nejezdí nonstop 24 hodin denně, řidiči hřešící na konec pracovní doby strážníků neuspějí.
„Snažíme se, aby auto jezdilo minimálně do 23. hodiny večerní. Chceme zamezit tomu, aby lidé spoléhali na to, že po osmé večer už nikdo parkování nekontroluje a oni mohou stát kdekoli bez placení,“ upozornil Ryška.
Přesné trasy a harmonogramy jízd radnice úmyslně tají, aby řidiči nemohli kontrolu obcházet. „Trasy jsou dynamické a střídají se. V tuto chvíli máme vytipovaných zhruba osmnáct tras, které sestavuje pan Pituch. (Dalibor Pituch – parkovací koordinátor, pozn. red.) Ani já sám je nechci dopředu vědět. Je důležité, aby lidé netušili, kdy přesně auto jejich ulicí projede,“ vysvětlil primátor s tím, že do centra města se logicky vozidlo vrací častěji, protože se tam koncentruje nejvíce přestupků.
Vysoutěžený je druhý vůz
Vlastní monitorovací vůz ale Jihlava kupovat nehodlá a nadále se bude spoléhat na externího dodavatele. Podle vedení města se pronájem kompletní služby i se softwarem finančně vyplatí. „Odpadá nám tím starost o údržbu auta, vyhodnocování dat i o software, který se může každou chvíli pokazit. O všechno se stará najatá firma,“ doplňuje Ryška.
S jedním autem si město prozatím vystačí, do budoucna se však situace může změnit. Jak se budou parkovací zóny v Jihlavě rozšiřovat (a lidé z některých čtvrtí podle primátora po zavedení modrých čar sami volají), je radnice připravena nasadit do terénu posilu. „Máme to tak už rovnou vysoutěženo. Pokud by stávající auto přestalo kapacity města stíhat, může vyjet druhé,“ uzavřel Ryška.
26. října 2023