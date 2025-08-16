Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Autor: ned
  8:39
Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i květinová výzdoba. V budoucnu má přibýt i informační tabule.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Restaurátorské práce v režii kamenosochaře Otakara Marcina vyšly na 95 tisíc korun.

„Kašna je dnes již suchá a neplní původní funkci, přesto má svůj historický i estetický význam,“ podotkl náměstek primátora Petr Piáček.

16. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

