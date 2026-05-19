V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Jan Salichov
  11:22aktualizováno  11:22
V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím největším letošním miminkem, které v Nemocnici Jihlava přišlo na svět přirozenou cestou.
Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z něj prozatím činí největší letos narozené miminko v jihlavské porodnici. | foto: Nemocnice Jihlava

Porod pětikilového miminka bez chirurgického zásahu je v dnešní době spíše raritou. „Jsou to velké výjimky,“ potvrzuje mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Zařízení o šťastné události napsalo i na sociálních sítích a okamžitě začaly chodit gratulace věnované především statečné mamince Kateřině. Porod byl bez komplikací a maminka i malý Péťa jsou v naprostém pořádku.

V historických tabulkách jihlavské nemocnice však malý Petr úplným rekordmanem nezůstane. Například loni se zde narodilo miminko s hmotností 5 520 gramů a letos lékaři pomáhali na svět děťátku o váze 5 145 gramů. V těchto případech však museli lékaři přistoupit k porodu císařským řezem. O to cennější je Petříkovo prvenství v kategorii přirozených porodů.

Nejoblíbenější jsou Jakubové a Aničky

S narozením malého Petra dosáhl aktuální letošní počet porodů v jihlavské nemocnici čísla 353. Na opačném pólu hmotnostní statistiky letošního roku stojí holčička, která při narození vážila pouhých 1 370 gramů.

Mluvčí nemocnice Zachrlová poodhalila také statistiky nejoblíbenějších jmen, která rodiče v Jihlavě svým ratolestem dávají. Mezi chlapci dlouhodobě kraluje jméno Jakub. U holčiček momentálně vede Anička, která na pomyslném trůnu vystřídala dříve velmi populární Elišku.

