Opilec dluží záchytce 600 tisíc korun, jen loni tam nocoval skoro osmdesátkrát

Nová protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě. Má na dveřích a oknech mříže a na pokojích to vypadá stroze jako v pitevně. Většina opilců na záchytkách bývá agresivních. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Zmiňovaný muž byl v jihlavské záchytné stanici celkem už více než 150krát. „Nezaplatil přitom ani jednou,“ prozradila Zachrlová.

Výtečník tak dluží už zmíněných více než 600 tisíc korun. Vzhledem k jeho sociálnímu stavu je zároveň nepravděpodobné, že vše zaplatí. „Samozřejmě se snažíme dlužné částky po dlužnících vymáhat, ale mnohdy je takový problém doslova neřešitelný,“ dodala Zachrlová.

„Obecně se dá říct, že těch, co skutečně částku 4 000 korun uhradí, je zhruba 30 až 35 procent. V rámci České republiky patříme k těm lepším. Jinde jsou na tom hůř,“ říká vedoucí jihlavské protialkoholní záchytné stanice Lukáš Černý.

Počty zachycených Rok 2024: 1 582

Rok 2023: 1 395

Rok 2022: 1 437

Rok 2021: 1 277

Rok 2020: 1 198



Zdroj: Nemocnice Jihlava

Jihlavská záchytka v loňském roce poskytla azyl historicky největšímu počtu lidí. Během 366 dní na ní bylo zachyceno 1582 opilců, což je skoro o dvě stovky více, než v roce předchozím.

Statistiky ukazují, že se nepije jenom o víkendu. Čísla se příliš neliší ani ve všední dny. Nejvytíženějším dnem byla sobota s 288 lidmi, nejklidnější byly naopak čtvrtky se 182 lidmi. Nejvíce opilců našlo na stanici azyl v červenci, únoru a říjnu. „Vnímáme to zhruba od Covidu, že lidé začali pít víc doma,“ říká Černý.

Možným fenoménem je také to, že opilce přivážejí nejenom v noci. „Podobné počty zachycených máme i přes den. Pomohlo by podle mě třeba to, kdyby podnapilým lidem neprodali v obchodě alkohol,“ přemýšlí Černý.

Podle něho byl v minulých letech poměr hospitalizovaných 90 procent muži, 10 procent ženy. „Teď už je ale žen dvanáct procent,“ upřesnil Černý. „Bohužel ty, které u nás končí, jsou v daleko zuboženějším stavu. Mnohem rychleji také klesají na sociální dno.“

Protialkoholní záchytná stanice v jihlavské nemocnici je spádovým místem pro Kraj Vysočina. Má devět pokojů s celkovou kapacitou jedenáct lidí.