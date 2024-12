Ani hrozba padesátitisícové pokuty nepomáhá, černých skládek stále přibývá

Velká část z tohoto množství navíc končí přímo u kontejnerových stání. „Přestože to řada lidí dělá v dobré víře, neuvědomují si, že tak zakládají právě černou skládku. Za to jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun,“ vyčíslila Lucie Maxová z tiskového oddělení magistrátu.

Dodala, že vše, co se do nádob nevejde, je třeba odvézt na sběrný dvůr. Věci, jež by ještě mohly posloužit, lze věnovat do Útulku věcí v areálu Autoparku Pístov. Nelegálně odloženého odpadu ale nepřibylo jen letos; za poslední čtyři roky se množství více než zdvojnásobilo.