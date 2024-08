Cedule chybí, zákaz venčení psů v parku však platí. Strážníci zatím spíš varují

„Od té doby jsem se do parku stavil několikrát a zaznamenal jsem jak negativní, tak i pozitivní reakce, přičemž těch pozitivních bylo opravdu hodně,“ tvrdí náměstek primátora Richard Šedivý (ANO), jenž byl předkladatelem návrhu.

Převažující nadšení z nově nastavené změny zaznamenal i opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN). „Vesměs se jedná o mladé lidi a rodiny s dětmi, kdo vyrážejí na hřiště v Benešově ulici a do parku Gustava Mahlera si pak chodí posedět,“ prozrazuje.

Samotní pejskaři už ale většinou tak nadšení nejsou. Nebo tedy aspoň část z nich.

„Chodil jsem tam se svým psem denně, už mě tam sám táhl. Byl zvyklý se venčit hlavně tam. A najednou jsme museli jinam. Přitom já po svém psovi vždycky uklidil. A myslím, že to tak dělala i většina ostatních pejskařů. Alespoň co já jsem tady celé ty roky vídal. Takže já z toho rozhodně nadšený nejsem,“ přiznává pan Václav, který se už měsíc musí se svým Beníkem parku Gustava Mahlera obloukem vyhýbat.

Informativní tabuli město řeší s památkáři

O tom, že už na oblíbené místo psa vzít nesmí, se dozvěděl od jiného pejskaře jen pár dnů předtím, než začal zákaz platit. „Jinak bych to ani nevěděl, protože to tady nikde není napsané,“ poukazuje na fakt, že ačkoliv byla v souvislosti s novým bodem vyhlášky slibovaná instalace upozorňujících tabulí, dodnes tam není ani jedna.

„Pořád totiž debatujeme s památkáři, kam je umístit a jakou nejvhodnější podobu cedulí vlastně zvolit,“ vysvětluje Šedivý.

A protože je léto, prázdniny a období dovolených, objeví se podle něj tabule na místě nejspíš až v horizontu několika týdnů.

To je ovšem podle Hoška velká chyba. „Já si teda myslím, nebo doufám, že časový prostor na vyřešení celé situace byl dostatečný, aby se cedule instalovaly minimálně den předtím, než zákaz vstoupil v platnost,“ míní. „Je přece zřejmé, že ne každý se k té informaci dostal.“

Neznalost neomlouvá, má jasno šéf strážníků

Na to má ovšem ředitel Městské policie v Jihlavě Stanislav Maštera jasnou odpověď. „Neznalost zákona neomlouvá. Lidé by se měli orientovat v tom, co se smí a nesmí. Máme třeba vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů v různých lokalitách a tam taky nejsou cedulky, že se to nesmí. Tohle je podobná situace. Člověk by se zkrátka měl seznamovat s tím, co platí,“ je přesvědčený.

V praxi to nicméně většinou funguje docela jinak.

„Pokud po lidech či návštěvnících města něco vyžadujeme, tak bychom je o tom měli dostatečně a s předstihem informovat. Skutečně ne každý si čte městskou vývěsku, takže podle mě je to hloupý argument,“ zní Hoškova reakce.

Každopádně co se zákazu venčení psů v parku Gustava Mahlera týká, jsou zatím městští policisté k prohřeškům spíš shovívaví. „Pokutu za venčení psa jsme doposud nedali žádnou. V případě, že na někoho narazíme, a jsou to opravdu ojedinělé případy, vykážeme je pryč a vše řešíme domluvou,“ ujišťuje Maštera s tím, že většinou pejskaři nový zákaz celkem respektují.

„Samozřejmě také hodně záleží na tom, jak reagují. Pokud by nám například někdo začal nadávat, pokutu bychom uložili, ale jinak zůstáváme u domluvy,“ dodává šéf jihlavských strážníků.

Vážnější situace je v centru

Ostatně žádnou zvýšenou kontrolu v dané lokalitě městští strážníci ani neprovádějí.

„Probíhá tam normální kontrolní činnost. Máme k dispozici i kameru, takže pokud zaznamenáme, že je v parku někdo se psem, vyjíždíme. Nebo když vidíme, že se tam děti koupou v bazénku. Popravdě řečeno ale řešíme spíš závažnější věci v centru města,“ přiznává šéf městské policie.

Otázkou je, zda by častější přítomnost strážníků ve zmiňovaném jihlavském parku a jeho blízkém okolí nebyla občas přece jen potřeba.

„Když vidím tu řvoucí sprostou bandu mladých nepřizpůsobivých, nebo jak se jim teď říká, kterak sedí na schodech té vyhlídky nad parkem, přemýšlím, který odvážný turista by se asi tak vydal nahoru kochat pohledem,“ ptá se ironicky obyvatelka jednoho z domů stojících poblíž parku.

A větší dozor policie by uvítal i Radek Hošek. „Pořád si myslím, že městská policie je zřízená nejen proto, aby jezdila v autech, ale aby šla i do ulic. Nejen kvůli větší bezpečnosti, ale mohli by případně návštěvníkům Jihlavy poradit s parkovacím systémem,“ myslí si.