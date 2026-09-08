Kraj ulehčí řidičům parkování u nemocnice v Jihlavě, nová tabule ukáže volná místa

Autor: rtd
  11:12aktualizováno  11:12
Sledovat Metro na Googlu

Nová digitální informační tabule v Jihlavě bude informovat o volných parkovacích místech v nemocnici a na P+R Žižkova. Zároveň bude moci upozorňovat na případná dopravní omezení. | foto: Kraj Vysočina

Nekonečné kroužení kolem nemocnice a marné hledání volného místa by mohlo mít brzy konec. Kraj Vysočina připravuje pro řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova novou informační tabuli, která s předstihem ukáže aktuální stav vybraných parkovišť. Tabule vyroste u silnice II/602 před budovou bývalé pekárny Lapek.

Kraj na přípravu a realizaci systému uvolní 1,1 milionu korun.

Řidiči se z cedule při vjezdu do krajského města dozvědí, kde jsou aktuálně volná parkovací místa, a mohou se tak rozhodnout, kam zamíří.

Systém bude sledovat především nový parkovací dům a venkovní parkovací plochy v areálu jihlavské nemocnice. Jejich obsazenost budou hlídat kamery a ultrazvuková čidla nad jednotlivými stáními. Data se zároveň propojí s městskými parkovišti, konkrétně s P+R Žižkova a parkovištěm před Domem zdraví.

„Smyslem navigace je dát lidem informaci včas, nikoliv až ve chvíli, kdy dorazí k nemocnici a zjistí, že je plno,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Ve hře jsou i další nemocnice

Když se systém v praxi osvědčí, podobné tabule by v budoucnu mohly pomáhat také u dalších krajských nemocnic. V plánu je například Havlíčkův Brod, kde se připravuje parkovací dům zhruba pro pět set aut.

Aktuálně se připravuje technické řešení, probíhají konzultace s městem a napojení na krajskou datovou síť ROWANet. Pokud vše půjde podle plánu, tabule začne řidičům sloužit do konce roku 2026.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Tragická nehoda. Řidič při předjíždění nepřežil střet s náklaďákem v protisměru

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi...

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala v pondělí odpoledne u Kojetína na Přerovsku. Řidič škodovky tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s jiným...

8. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Kraj ulehčí řidičům parkování u nemocnice v Jihlavě, nová tabule ukáže volná místa

Nová digitální informační tabule v Jihlavě bude informovat o volných...

Nekonečné kroužení kolem nemocnice a marné hledání volného místa by mohlo mít brzy konec. Kraj Vysočina připravuje pro řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova novou informační tabuli, která s...

8. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

V centru vytisknou lidské orgány ve 3D, budou na nich trénovat lékaři

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela novou budovu laboratoří...

Ostravská univerzita otevřela moderní vědeckovýzkumné centrum LERCO za 1,8 miliardy korun, které má propojit špičkovou medicínu, vývoj nových terapií a 3D tisk realistických modelů orgánů pro náročné...

8. září 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

V Plzni v noci hořel transformátor v areálu teplárny, nikdo nebyl zraněn

V Plzni v noci hoĹ™el transformĂˇtor v areĂˇlu teplĂˇrny, nikdo nebyl zranÄ›n

Pět hodin bojovali v noci na dnešek hasiči v Plzni s požárem transformátoru v areálu teplárny. Nikdo nebyl zraněn. Po uhašení bude transformátor 12 hodin...

8. září 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moravská galerie chystá oslavu osmdesátin umělce a sběratele Valocha

ilustrační snímek

Moravská galerie v Brně připravuje oslavu 80. narozenin umělce, kurátora a sběratele Jiřího Valocha. Ve čtvrtek v Pražákově paláci nabídne čtení Valochovy...

8. září 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Wolters Kluwer spouští Libra Academy napříč Evropou a pomáhá právníkům naplno využít potenciál AI v právní praxi

8. září 2026  10:57

Dceru s mentálním postižením ubodala 96 ranami. Soud ženě potvrdil 18 let vězení

Ženě, která ubodala postiženou dceru, potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze 18...

Pražský vrchní soud v úterý poslal zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Potvrdil tak červnový prvoinstanční verdikt a zamítl odvolání...

8. září 2026  10:52

Galerie Univerzity Pardubice představí pop-art, reklamu i netradiční zátiší

ilustrační snímek

Galerie Univerzity Pardubice zahájí v pátek 11. září výstavu Kunst-Messe malíře, restaurátora, kurátora a vysokoškolského pedagoga Tomáše Lahody. Expozice...

8. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Hoymiles nabízí stejnosměrnou nabíječku V2X s výkonem 22 kW, která rozšiřuje domácí energetický systém o elektromobilitu

8. září 2026  10:32

Ostrava spustila nový web o parkování ve městě

ilustrační snímek

Městská akciová společnost Ostravské komunikace spustila nový web Ostravaparkovani.cz zaměřený na parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i...

8. září 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Již druhý den je v provozu turecký tzv. trolejkebus Bozankaya SNG12T ev.č. #537 vypravený byl v sobotu na linku 51 kurz 2, dnes v pondělí na linku 53 kurz 3.
V obou směrech je zachycený na náměstí...

vydáno 8. září 2026  10:25

Vlak u Hostivaře srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na koridoru je omezený

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem v úseku mezi pražskou Hostivaří a Uhříněvsí srazil vlak člověka, střet nepřežil. Kvůli vyšetřování události se v úterý dopoledne na nezbytně nutnou...

8. září 2026  9:42,  aktualizováno  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×