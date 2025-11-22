Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

Jan Salichov
  9:52aktualizováno  9:52
Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné barvě, jakou má zbrusu nová dominanta Jihlavy, multifunkční hala za 2,2 miliardy korun.
S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z...

S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z nejvyšších v České republice. „Je abnormálně vysoká, protože bude stát v lese. Zde je dnes sice kalamitní situace, ale počítáme, že koruny okolních stromů budou dosahovat nějakých 30 metrů. Tak aby umožňovala výhled i za nějakých osmdesát nebo sto let,“ uvedl náměstek primátora Radek Popelka. | foto: Vizualizace: Statutární město Jihlava

Místopředseda hodnoticí komise architektonické soutěže o návrh na rozhlednu...
Místopředseda hodnoticí komise architektonické soutěže o návrh na rozhlednu...
Předpokládané celkové náklady na stavbu rozhledny jsou 18–20 milionů korun,...
Všechny návrhy, včetně 3D modelů, si mohou zájemci prohlédnout v předsálí v...
7 fotografií

„Není to ale tak, že všechny stavby, které budou červené, se teď automaticky budou stávat vítězi architektonické soutěže,“ usmál se radní David Beke, který byl manažerem stavby Horácké arény a zároveň místopředsedou poroty, jež vítězný návrh Rozhledny Honzík vybrala.

„Ostatně, když aréna vyhrála, nebyla červená, ale stříbrná nebo šedá,“ doplnil Beke. „V rámci procesu dopracování samotného návrhu se může barva ještě změnit.

Červená barva? Podle architektů logická volba

Co se však určitě nezmění, jsou základní požadavky, se kterými město do architektonické soutěže o rozhlednu Honzík šlo. Tedy že půjde o stavbu s maximální výškou 40 metrů a průměrem 10 metrů.

„Další věcí ze zadání bylo, že rozhledna nesmí být dřevěná. A u kovu je logickou volbou buď barva kovová, stříbrná, bronzová, nebo ji tlumit do jiné barvy,“ říká Jana Zoubková, spoluautorka vítězného návrhu studia Mimosa Architekti. „Pro návrh jsme ji udělali červenou. Ale může být v různých tónech, škála je tam širší,“ dodává.

Místopředseda hodnoticí komise architektonické soutěže o návrh na rozhlednu Honzík na vítězném projektu ocenil také postupnou proměnu rozhledny. „V parteru, nejnižším místě, je celkem otevřená. Cestou nahoru, jak stoupáte, se postupně uzavírá. A úplně nahoře, v té koruně, se otevře jako nějaký květ květiny,“ všímá si David Beke.
Místopředseda hodnoticí komise architektonické soutěže o návrh na rozhlednu Honzík na vítězném projektu ocenil také postupnou proměnu rozhledny. „V parteru, nejnižším místě, je celkem otevřená. Cestou nahoru, jak stoupáte, se postupně uzavírá. A úplně nahoře, v té koruně, se otevře jako nějaký květ květiny,“ všímá si David Beke.
Předpokládané celkové náklady na stavbu rozhledny jsou 18–20 milionů korun, polovinu z částky přislíbil donátor.
Všechny návrhy, včetně 3D modelů, si mohou zájemci prohlédnout v předsálí v hale předprodeje jízdenek městské hromadné dopravy v budově městské radnice v Jihlavě do 23. ledna 2026.
7 fotografií

Rozhledna Honzík se má začít stavět v příštím roce a během dvou let má vyrůst na vrchu Rudný u Jihlavy. Tedy přibližně v místech, kde už v minulosti dvě rozhledny stály.

„První vznikla kolem roku 1853 a její jepičí život skončil v roce 1870, kdy ji schvátila vichřice,“ připomíná náměstek primátora Radek Popelka. „Druhý pokus o rozhlednu v těchto místech byl v roce 1907. A i tato rozhledna skončila poměrně tragicky, když ji v roce 1940 schvátil požár,“ dodal.

Po roce 2000 začaly velké snahy o obnovení rozhledny v původním místě nebo navrácení vyhlídkového místa na vrch Rudný. „Bohužel, v mezičase nedaleko vyrostl velký televizní vysílač, který velmi omezuje možnosti, jak se k návratu postavit,“ vysvětluje Popelka.

Paprsek radiokomunikační sítě by ve známém kamenném torzu sice umožňoval výstavbu nové rozhledny, ale s výškou maximálně 20–22 metrů. Z té by byl krásný výhled veverkám do domečku, ale rozhodně ne do krajiny.

Radek Popelka, náměstek primátora Jihlavy

„Všichni známe kamenné torzo, pozůstatek druhé rozhledny. Jenže jeho prostředkem prochází paprsek radiokomunikační sítě, který by sice umožňoval výstavbu rozhledny, ale s výškou maximálně 20 až 22 metrů,“ pokračuje Popelka. „Z té by byl krásný výhled veverkám do domečku, ale rozhodně ne do krajiny.“

Ze dvou vytipovaných lokací vybrali jednu

A tak se ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi, hlavním partnerem při volbě vhodné lokace, hledalo jiné řešení. „Ze dvou hlavních míst zůstalo jedno. A jsem velmi rád, že se nám tento prostor podařilo protlačit přes všechny ty nesnáze,“ dodal náměstek primátora.

Zásadním momentem v úvahách města o obnovení rozhledny na vrchu Rudném, který proslavila sjezdovka Šacberk, bylo jednání se soukromými investory.

Ožívá plán obnovy rozhledny na Rudném. Klíčovou roli hraje soukromý investor

„Ten příběh je velmi smutný a zůstane vepsaný do té rozhledny. Tragický osud rodiny, která během dopravní nehody přišla o malého Honzíka a další členy rodiny,“ přibližuje Popelka s tím, že rodina nabídla městu finanční prostředky, které byly dány jako finanční kompenzace, jako donátorský dar.

Mimosa Architekti

Pražské architektonické studio založili Petr Moráček, Jana Zoubková a Pavel Matyska.

Studio od roku 2010 navrhuje a realizuje rodinné domy, interiéry i větší projekty po celé České republice.

V roce 2012 získalo druhou cenu v soutěži o návrh rozhledny na vrchu Kelčský Javorník.

V říjnu 2025 zvítězilo v soutěži o návrh rozhledny Honzík na vrchu Rudný u Jihlavy.

Jedinou podmínkou bylo, že rozhledna ponese jméno Honzík. „Řekli jsme si, že se pokusíme o nemožné a rozhlednu na ten kopec vrátíme,“ vzpomíná Popelka. „Pro mě v tu chvíli to chlapské slovo bylo daleko cennější a závaznější než třicet podpisů pod nějakým smluvním dokumentem.“

Předpokládané celkové náklady na stavbu rozhledny jsou 18–20 milionů korun, polovinu z částky přislíbil donátor. „Fasáda objektu umožňuje pracovat s donátorstvím a dalšími příspěvky, které mohou být využity na stavbu. Je tam série destiček, které tvoří plášť té rozhledny. A které se mohou spojit s lidmi, kteří budou chtít přispět,“ uvedl Beke.

Do užší (vyzvané) architektonické soutěže se zapojilo pět návrhů, na prvních třech místech se umístily návrhy od Mimosa Architekti (odměna 60 tisíc Kč), Mjölk (40 tisíc) a New Work (20 tisíc).

Všechny návrhy, včetně 3D modelů, si mohou zájemci prohlédnout v předsálí v hale předprodeje jízdenek městské hromadné dopravy v budově městské radnice v Jihlavě do 23. ledna 2026.

Ježek, cesta a květ. Nová rozhledna a její podoby

Když architekti z ateliéru Mimosa uvažovali o inspiraci pro připravovanou rozhlednu Honzík na vrchu Rudný, přemýšleli o třech možných podnětech: hornické minulosti Jihlavy, tragickém osudu donátorovy rodiny a pak samotném městě.

„Po dlouhodobém zvažování nám nepřišlo primárně dobré odkazovat na tragický osud té oběti,“ zmínila architekta Jana Zoubková dopravní nehodu, při které zemřel malý Honzík.

„Hornická tematika je sice něco, na čem Jihlava vyrostla, ale my jsme ji na tu rozhlednu neuměli nějak našroubovat. Protože nám nepřišlo logické něco, co se odehrávalo pod zemí, přenášet do vzduchu,“ prozrazuje uvažování spoluautorka vítězného návrhu.

A tak je inspirací neoficiální symbol krajského města Vysočiny, červený ježek. „Nechtěli jsme, aby byl prvoplánový nebo doslovný. Ale ta inspirace tam byla,“ připouští Zoubková.

„Jde o návrh, který v sobě nese hravost a jednoduchost, která je schována v ikonickém zvířeti, které se váže k Jihlavě,“ říká místopředseda hodnoticí komise soutěže David Beke. „Navíc je v něm schovaná i zajímavá cesta, kdy se rozhledna směrem vzhůru postupně proměňuje a v koruně se otevře jako květ květiny,“ dodal. (rtd)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Jablonec nad Nisou a kraj společně chystají další opravy umělecké průmyslovky

ilustrační snímek

Výměnu elektroinstalace, nové LED osvětlení, opravu chodby, kompletní rekonstrukci vybraných dílen a další stavební úpravy, které zvýší bezpečnost, komfort a...

22. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Společnost Desay Battery se potřetí dostala na seznam Globální úroveň skladování energie 1 od BNEF a stanovila tak nový standard v oboru

22. listopadu 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

LEPAS L8 pozvedá každou rodinnou cestu díky elegantnímu řízení a vynikajícímu prostoru

22. listopadu 2025  10:40

První účast delegace China Southern Power Grid na COP30: představení udržitelných a nízkouhlíkových projektů

22. listopadu 2025  10:31

FelicitySolar se připojuje k diskusi na ENF Trade TV na téma LFP vs. sodík-iontové baterie v kontextu globálního nárůstu zájmu o skladování energie

22. listopadu 2025  10:20

Rybí putování po Berounce. Nabízí pestrou směs jezů i tůní. Lovci tu narazí na dravce i kapry

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce.

Z Prahy je to opravdu jenom kousek. A ani nemusíte mít auto. Vždyť s vybavením na dravce nebo batůžkem na zádech, kde máte vše potřebné třeba k lovu kaprů, je to z Prahy do středních Čech opravdu...

22. listopadu 2025  10:18

Token Cat Limited reaguje na silnou poptávku a uzavírá se společností Ouyi Industrial CO., Limited dohodu o přeshraničním prodeji v hodnotě 1 miliardy dolarů.

22. listopadu 2025  10:05

Obce instalují u silnic makety školačky. A funguje to, řidiči zpomalují

Středočeské obce instalují na rizikových místech makety školačky. (8. listopadu...

Postavy policistů u silnic už mnoho řidičů nepřekvapí. Za poslední roky, kdy je kolem silnic začalo instalovat stále více obcí, si na ně zvykli. A tak už nikoho nenapadne, že by to mohl být skutečný...

22. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Čestná předsedkyně spolku Přátelé vily Stiassni, paní Marie Straková (22.11. 1925, dcera vrchního zahradníka vily rodiny Stiassni Antonína Frömla), se dožila úctyhodných 100 let.

22. listopadu 2025  9:54

Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z...

Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné...

22. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.