Na jihlavské Skalce vyroste Alej Svobody, pomůže zadržovat vodu a připomene Havla

Projekt má vedle rozšíření městské zeleně připomenout také Václava Havla a hodnoty spojené s listopadovými událostmi.
Nové stromy mají zároveň pomoci zadržovat vodu a oživit lokalitu, která slouží k odpočinku a trávení volného času. Do samotné výsadby se mají zapojit také obyvatelé Jihlavy, rodiny s dětmi a místní spolky.
„Schválili jsme přijetí nadačního příspěvku na realizaci projektu Alej svobody Havel 90. Jde o 90 stromů, na které dostaneme příspěvek 450 tisíc korun,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.
Projekt navazuje na komunitní výsadby, při nichž se do sázení stromů zapojují vedle města také místní obyvatelé a spolky. Podle radnice má nová alej spojit péči o městskou zeleň s připomínkou významného období české historie.
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Na okraji Jihlavy roste nová alej, lidé si stromy mohou „adoptovat“
„Každý takový projekt pomáhá měnit Jihlavu v příjemnější místo k žití. Osobně jsem moc rád, že se nám daří propojovat rozvoj zeleně s připomínkou důležitých momentů naší novodobé historie,“ dodal Ryška.