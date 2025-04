Park u arény čeká revitalizace. Ze Smetanových sadů zmizí jedenáct jehličnanů

Park v Jihlavě, který přímo sousedí s HMA, letos čeká revitalizace za 20 milionů korun. Přibližně 11 až 13 milionů korun by přitom město mohlo získat z individuálních evropských dotací. „Bude záležet na tom, co vše se bude dát uplatnit jako uznatelné,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Podle něj Smetanovy sady projdou výraznou obměnou, vrostlé listnaté stromy by však měly zůstat. „V dohledné době by mělo začít drobné kácení, ale jde jen o jehličnany, které podle zahradních architektů do parku ani nepatří,“ upřesnil Ryška.

Zmíněné kácení má proběhnout v průběhu června až července. „Město zároveň zajistí ornitologický posudek, který potvrdí, že v kácených dřevinách nehnízdí ptáci,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Kromě osmi jehličnanů by mělo z parku zmizet také přibližně 475 metrů čtverečních keřových porostů. „Keře jsou zaneřáděné, někteří lidé si je pletou s veřejnými toaletami,“ uvedl Daněk. „Veřejnost se tam ani necítí bezpečně,“ dodal.

Park však nepřijde o zeleň, naopak. „V rámci revitalizace bude vysazeno jedenáct nových solitérních stromů, tři vícekmenné dřeviny a celkem 32 nových keřů,“ uvedl Ryška. „Výsledkem bude vyváženější a udržitelnější podoba parku, která bude lépe odpovídat současným potřebám i budoucím generacím,“ doplnil primátor.

Autorem návrhu pro revitalizaci Smetanových sadů je přední český zahradní a krajinářský architekt Zdeněk Sendler. „Jsem moc rád, že nejen arénu, ale i park řeší špičkoví odborníci. Na výsledek budeme všichni pyšní,“ věří radní David Beke, pověřený vedením projektu výstavby HMA.

Stihnou otevření arény?

Změny by se měly stihnout před otevřením arény. S jejím spuštěním město coby investor počítá v říjnu letošního roku.

„Bude to dost na knop, ale nejraději bychom revitalizaci parku stihli ještě před otevřením arény,“ přeje si primátor. „Určitě ale chceme, aby revitalizace proběhla ještě letos.“

Zásadní změnou projde cestní síť parku. „Všechny důležité listnaté stromy zůstanou na místě. Celý park by ale měl vypadat lépe,“ slíbil Ryška. „Na straně arény bude prostor i pro pořádání různých akcí. Počítá se, že park bude využívaný jako teď,“ doplnil primátor Ryška.

Ve zmiňovaném místě byl v letech 1559–1868 městský hřbitov, v roce 1572 přibyl původně barokní hřbitovní kostel sv. Ducha. Smetanovy sady byly založeny v roce 1891, po zboření hřbitovních zdí.

Celkovou revitalizaci parku město připravuje od roku 2021.