Do supermarketu v Jihlavě mířily zájezdy. Prodával něco, co Češi ještě nikdy neviděli

Autor: rtd
  6:12
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Toto prvenství už Jihlavě zůstane navždy. Přesně před 35 lety, 6. června 1991, se tu otevřel první supermarket v celém Československu. Nizozemský řetězec Ahold tehdy na jihlavském sídlišti Březinky představil prodejnu Mana. Pro lidi zvyklé na pultový prodej a socialistický nedostatek to byl absolutní šok.

Do Jihlavy se tehdy sjížděly celé autobusové zájezdy zvědavců, aby na vlastní oči viděli exotické ovoce nebo balené maso. „Vnímal jsem to jako velkou novotu. Takové zboží jako mango, to jsme v životě neviděli. Když už nic, každý se šel podívat,“ popsal zákazník Vladimír své tehdejší pocity. Legendární budova však letos napsala další nečekanou kapitolu.

První zahraniční supermarket u nás – Mana – byl otevřen v červnu 1991 v Jihlavě.
První supermarket v České republice (na archivním snímku) otevřel v červnu 1991 v Jihlavě nizozemský maloobchodní řetězec Ahold v místě dnešního supermarketu Albert.
Supermarket Mana v roce 1991
První zahraniční supermarket u nás – Mana – byl otevřen v červnu 1991 v Jihlavě.
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Do 6. června 1991 vypadalo nakupování potravin v Česku úplně jinak. Zákazník většinou stál frontu u pultu a diktoval prodavači, co chce podat. Jihlavská Mana, která vznikla přestavbou původní socialistické samoobsluhy Vysočina, přinesla koncept inspirovaný Západem.

Nápor, který musela krotit ochranka

Samotnému otevření předcházely týdny napjatého očekávání. Kvůli novému systému prodeje bylo několik zaměstnanců týden na školení v Nizozemsku. „Bylo nás tam asi pět, i zelinářka a řezník,“ vzpomíná tehdejší manažer prodejny Martin Hildemann.

A obyvatelé sídliště Březinky zvědavě nakukovali škvírami v papírech, kterými byly zalepeny výlohy během rekonstrukce.

„Podle mne jim konkurence jedině prospěje. Budou se více snažit... Něco se mohou naučit, vždyť tady byly a pořád ještě jsou všechny velké obchody stejné... Na první pohled vidím, že kultura prodeje bude lepší než jinde,“ svěřil se tehdy den před otevřením reportérovi MF DNES jeden z Jihlavanů, kteří zvědavě okouněli u výloh.

V den „D“ pak před obchodem od brzkých ranních hodin přešlapovaly stovky nedočkavců. Zájem byl tak gigantický, že ochranka musela pouštět lidi dovnitř ve vlnách po deseti až patnácti lidech, aby nedošlo k ušlapání, vzpomíná Hildemann. Mana se okamžitě stala symbolem nové éry a do Jihlavy začaly proudit davy lidí nejen z Vysočiny, ale z celé republiky, a dokonce i organizované autobusové výpravy ze Slovenska.

Strach živnostníků i logistika na koleni

Otevření Many však nevítali všichni s nadšením. Vznikající síť velkoprodejen (Ahold jich chtěl v roce 1991 otevřít pětadvacet) tehdy vyvolával obavy a odpor u drobných soukromých podnikatelů, kteří se báli, že je západní gigant zlikviduje. Tehdejší ministryně obchodu Štěpová dokonce musela čelit tlaku, aby atraktivní prodejny z privatizačních aukcí předem vyřazovala, aby nevznikaly monopoly. Nakonec však zvítězil názor, že zdravá konkurence trh jedině stimuluje.

Z dnešního pohledu plně automatizovaných skladů byla tehdejší logistika fascinující. Vše se budovalo od nuly. První manažeři vzpomínají, že zboží se objednávalo přes tehdy revoluční faxy a pro banány nebo jogurty se jezdilo do skladů v Nizozemsku, s nadsázkou řečeno „na otočku“.

Od Many přes Albert až k potravinám Balada

Příběh první Many předznamenal obrovský boom maloobchodních řetězců v Česku. Jen o týden později se otevřela další Mana v Praze a zrodil se český fenomén víkendových rodinných nákupů pod jednou střechou.

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Postupem času prodejna na jihlavském sídlišti měnila názvy i provozovatele (určitou dobu fungovala pod značkou Julius Meinl), ale nakonec se na dlouhé roky vrátila pod křídla svého původního zakladatele – společnosti Ahold (dnes Ahold Delhaize) jako supermarket Albert.

Historie se však neptá a čas nezastavíš. Po dlouhých letech letos na jaře na Březinkách značka Albert definitivně skončila. Po několikaměsíční pauze a velké rekonstrukci se v prostorách legendární první Many otevřel v dubnu 2026 zbrusu nový supermarket – potraviny Balada. Místní obyvatelé, kteří na otevření nových potravin netrpělivě čekali, vzali prodejnu hned v první dny útokem, čímž symbolicky zopakovali nápor z června roku 1991.

Šok z exotiky, baleného masa i káva zdarma

Interiér bývalé samoobsluhy Vysočina doznal před otevřením prodejny Mana podstatných změn. Zahraniční chladicí technika, drobné ozdůbky a uspořádání regálů umožňovaly zákazníkům dosud nepoznanou orientaci.

Co tehdy Čechům nejvíce vyrazilo dech?

  • Nevídané ovoce: Lidé poprvé na vlastní oči spatřili produkty, které znali jen z doslechu, jako bylo tehdy záhadné avokádo či mango. Zástupci Aholdu se však tehdy hájili, že výrazný import není účelem a z dovozu je hlavně ovoce a zelenina – zbytek potravin byl domácí.
  • Revoluce v řeznictví: Maso už neviselo na hácích za pultem, kde ho řezník sekal před očima zákazníka. Představilo se moderně naporcované a zabalené na polystyrenových táccích. Dobový tisk vyzdvihoval, že spotřebitel díky tomu „nenajde doma pod kotletou žádné nepříjemné překvapení“.
  • Červený displej a kávový experiment: Absolutní senzací byl systém u masného pultu. Pokud byla fronta, zákazník si vzal ze strojku číslo a šel nakupovat dál, dokud se jeho číslo neobjevilo na červeném displeji. Čekání si navíc mohl zkrátit šálkem kávy zdarma. Pamětníci s úsměvem dodávají, že kávovary po několika měsících zmizely – lidé si totiž do prodejny chodili popovídat jako do kavárny, aniž by cokoli nakoupili.
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