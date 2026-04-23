Bude svět patřit strojům? Výstava ukazuje vývoj a rizika technologií včetně AI

Autor: tb
  14:22aktualizováno  14:22
Futurum ex machina je název ve středu zahájené jihlavské venkovní výstavy velkoformátových panelů s tematikou budoucnosti umělé inteligence a jejích dopadů na lidstvo. Panely jsou až do 17. května vystaveny na prostranství před vchodem do Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) v Tolstého ulici.
Pohled na výstavu Futurum ex machina v Jihlavě. Velkoformátové panely před VŠPJ budou až do 17. května provokovat otázkami o soužití člověka a stroje. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Panely mají vlastní osvětlovací systém, jsou napájeny solárními panely, takže je možno si je prohlížet 24 hodin denně,“ uvedla Martina Tomšů, mluvčí VŠPJ, která je se společností Medialogue spoluorganizátorem výstavy.

Autoři výstavy se ptají: Bude svět patřit strojům? „Nemám nejmenších pochyb, že AI znamená obrovskou výzvu pro naši civilizaci. Je schopná nám pomoci vyřešit řadu problémů, stejně jako mnohé způsobit či prohloubit,“ vyjádřil se kurátor výstavy egyptolog Miroslav Bárta, který se však vernisáže neúčastnil.

„Nemálo povolání bude během krátké doby nahrazeno, a zvítězí ten, kdo bude schopen porozumět nové realitě, chápat svět v nových kontextech, formulovat správné otázky a zajistit dostatek energie, kterou AI v nebývalé míře vyžaduje. Moc nám přeji, abychom patřili právě my k vítězům,“ dodal Bárta.

Kritické myšlení v ohrožení? Výstava Futurum ex machina v Jihlavě na tomto panelu varuje před tím, jak může AI ovlivnit naše uvažování.
Návštěvník si prohlíží velkoformátové panely na venkovní výstavě Futurum ex machina. Výstava, která zkoumá budoucnost umělé inteligence a její vliv na lidstvo, se koná před budovou VŠPJ v Jihlavě a je přístupná 24 hodin denně díky solárním panelům.
Polytechnika také přispěla k výstavě dvěma vlastními panely. „Zabývám se na nich tím, v jakých rovinách s umělou inteligencí pracujeme u nás na škole od předmětů, které jsou na ni zaměřeny, přes výzkumné projekty, přes propagaci směrem k veřejnosti až po studentské tvůrčí aktivity,“ řekl Jakub Novotný, spolutvůrce výstavy za VŠPJ.

„Vedeme studující, aby AI nejen uměli používat, ale především jí rozuměli, kriticky ji hodnotili a dokázali odpovědně uplatnit. Budoucnost patří těm, kteří dokážou propojit technologii s lidským úsudkem,“ podotkl rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Výtvarně atraktivní panely popisují vývoj AI od jejích prapočátků k současnosti, možnosti vývoje i rizika. „Mám z umělé inteligence trochu strach, aby ji někdo nezneužil, ale je to velice zajímavé téma, jak věda postupuje. Zítra si přijdu ještě panely dočíst,“ řekla po vernisáži seniorka Věra Bínová, která byla na výstavě jednou z prvních sledujících.

