„Cílem je vytvořit dlouhodobou strategii rozvoje, která pomůže magistrátu čelit živelným tlakům, nastavit jasná pravidla a udržet si pevnou ruku nad tím, jak se bude krajská metropole dál měnit,“ uvedl primátor Petr Ryška.
Růst a rozvoj každého většího města podle něj s sebou přinášejí nároky – od soukromých investorů přes nové stavební záměry až po otázky, kam až by se město mělo dál rozpínat.
Jihlava má v současnosti k dispozici velké rozvojové plochy, ať už jde o severní směr s pozemky premonstrátů, nebo o postupné rozrůstání na východ a západ, kde drží pozemky soukromí vlastníci. Debaty o dalším směřování proto provázejí radnici neustále.
Místo živelného hašení aktuálních problémů a reagování na okamžité podněty se proto radnice rozhodla přinést vlastní dlouhodobou vizi. Projekt má definovat koncepci pro celkovou podobu města, ochranu zeleně i infrastrukturu.
Různé zájmy a tlaky
Podle primátora Ryšky je pohled nezávislých odborníků zvenčí nezbytný k tomu, aby město odolalo nejrůznějším vlivům. „Každé vedení města čelí nejrůznějším osobním zájmům a tlakům na změny územního plánu. Proto chci, aby se na rozvoj Jihlavy podíval někdo nezávislý zvenčí a dal nám jasný, odborně podložený směr,“ vysvětlil primátor.
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Celý proces má přesný harmonogram. Na zpracování vstupních analýz a dat dostane vybraný dodavatel čas zhruba čtyři měsíce. Následně proběhne odborná konference, kde se sejdou urbanisté, aby získané podklady zhodnotili a vydali pro Jihlavu doporučení.
Vedení radnice si od toho slibuje, že získá silný odborný argument a stabilitu, která obstojí napříč volebními obdobími. „Potřebujeme mít v rukou pevnou vizi. Jihlava se nesmí rozvíjet nahodile podle toho, z jaké strany zrovna zafouká vítr,“ uzavírá Ryška plán, který má městu zajistit udržitelný rozvoj pro příští generace.