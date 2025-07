Zakoupené vstupenky a poukazy jsou doručeny přímo do e-mailu zákazníka a platí okamžitě po zakoupení. Hlavní výhodou online nákupu vstupenek je získání QR kódu, který zákazníkům umožňuje vyhnout se dlouhým frontám u pokladen. Vstupenku si jednoduše načtou u turniketů a mohou ihned vstoupit do areálu.

V současné době jsou vstupenky k dispozici pouze do letního areálu, protože krytý areál je uzavřen z důvodu stavby saunového světa až do září tohoto roku. Postupně se nabídka e-shopu rozšíří o vstupenky do kryté části. Online vstupenka do venkovní části má platnost 15 dní.

„Do budoucna plánujeme také zavést registraci pro abonenty s možností dobíjení kreditu online, což přinese další výhody našim pravidelným návštěvníkům. Věříme, že tato inovace zlepší zážitek návštěvníků a usnadní přístup k našim službám. Těšíme se na vaši návštěvu,“ uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, provozovatele aquaparku.