Akce na pololetní prázdniny: do zoo vstup za korunu, herna je v pátek zdarma

Během pátečních pololetních prázdnin mají děti do patnácti let ve žďárském zámku bezplatný třeba i vstup do herny InvetoriUM (na snímku). | foto: archiv Zámku Žďár

Za symbolickou jednu korunu si ode dneška až do neděle 2. února užijí jihlavskou zoo ti žáci, kteří předloží vysvědčení s alespoň jednou jedničkou či kladným slovním hodnocením. Není navíc třeba nosit originál dokumentu. „Stačí i kopie vysvědčení nebo třeba fotka z mobilu,“ upřesnila Simona Kubičková, mluvčí Zoo Jihlava.

I přes zimní sezonu je podle ní ve venkovních výbězích k vidění řada zvířat. „Vodušky abok, alpaky ani prasata visajanská se chladným počasím nenechají odradit,“ zmínila Kubičková. Chladu a sněhu se nebojí ani mnozí opeřenci nebo třeba zebry a pandy. Množství dalších živočichů si pak návštěvníci prohlédnou i ve vnitřních pavilonech.

Přijít a zažít

Bez vysvědčení si vystačí děti do patnácti let, které si najdou o pololetních prázdninách, tedy v pátek 31. ledna, cestu do areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou. Vstup zdarma budou mít jak do Muzea nové generace, tak do herny InventoriUM. Zatímco v muzeu je čeká prohlídka s audioprůvodcem plná multimediálních prvků, v herně se školáci mohou vyřádit se spoustou krabic, z nichž lze stavět věže, zámky, labyrinty, sloupy nebo bunkry.

„Je to místo určené pro skládání, stavění, zkoušení variant, přemýšlení, spolupráci a inspiraci. K takové hře není potřeba předem nic specifického znát ani umět, stačí jenom přijít a začít,“ láká Linda Vojancová ze Zámku Žďár.

Kdo nestihne zavítat do zámku přímo o „pololetkách“, může až do 2. února využít možnost prohlídek památky v rozšířených časech. „Návštěvníci se na nich mimo jiné dozvědí, proč si toto místo cisterciáčtí mniši vybrali k vybudování kláštera, co vedlo šlechtickou rodinu Bočka ze Zbraslavi k jeho založení a jak se podařilo v nehostinných lesích vytvořit důležité duchovní, hospodářské a společenské centrum, které žije dodnes,“ uvedla Vojancová.

Sjezdovky i běžky

Ani milovníci sportu nepřijdou o prázdninách zkrátka. Speciální akci si pro ně na pátek přichystal například havlíčkobrodský skiareál Vysoká. Studenti do osmnácti let tam za každou jedničku na vysvědčení získají jízdu zdarma. „Je třeba si jen připravit padesát korun na zálohovanou čipovou kartu, na niž obsluha nahraje příslušný počet jízd,“ uvádějí provozovatelé sjezdovky. Zájemci o tuto akci by však měli podle nich také pečlivě sledovat aktuality na webu areálu, neboť oteplení stavu svahu příliš nepřeje.

Možností lyžování je ale na Vysočině i přes nepřízeň počasí více, byť třeba bez „jedničkových“ výhod pro žáky. V provozu zůstává například sjezdovka Harusův kopec u Nového Města na Moravě, skiareály Šacberk a Čeřínek na Jihlavsku, Křemešník na Pelhřimovsku či Fajtův kopec u Velkého Meziříčí.

Lidé preferující spíše jízdu na běžkách už ale tolik možností nemají. Na Žďársku jim zůstává sníh hlavně na vyhlášeném Fryšavském ledovci u Fryšavy pod Žákovou horou.

„Panuje tam stále výborná možnost svezení. Na začátku lesa je to sice horší a protéká tudy dva metry široký pás vody, kde je třeba vykročit ze stopy, ale jinde se stav stále drží na velmi dobré úrovni. Určitě tomu tak bude i o víkendu,“ shrnul Erik Havlík z novoměstského infocentra. Ve čtvrtek večer či v pátek ráno na ledovec vyjede i čtyřkolka Mikroregionu Novoměstsko a upraví dle možností stopu na klasiku.

K dispozici jsou nadále i tratě ve Vysočina Areně u Nového Města na Moravě, a to v hodinách určených podle rozpisu pro veřejnost. Děti ve věku od tří do 12 let se tam mohou navíc v neděli zapojit do oblíbených párkových závodů. Účastníci změří své síly v běhu na lyžích klasickou technikou na trasách o délce od 50 metrů až do 1,5 kilometru. Každý malý závodník bude po akci odměněn párkem v rohlíku a také drobným dárkem na památku.

Prezence ve Vysočina Areně začíná v půl deváté ráno, první sportovci pak vyrazí na trať ve tři čtvrtě na deset. Startovné je zdarma.