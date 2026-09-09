Filmaři obsadili opuštěné lomy v Lipnici. Natáčejí tam finále úspěšné trilogie

Tomáš Blažek
  15:32aktualizováno  15:32
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Romantické opuštěné kamenolomy a především podmanivé sochařské reliéfy v jejich přírodních skalních stěnách z díla Radomíra Dvořáka opět přilákaly filmaře do Lipnice nad Sázavou. Filmaři natáčeli o víkendu třetí díl triptychu Princezna zakletá v čase s využitím reliéfů Ústa pravdy a Bretschneiderovo ucho v bývalých zatopených lipnických kamenolomech Jednička a Dvojka.

„Lokaci už jsme použili hned v prvním díle trilogie, našel ji producent Viktor Krištof, takže jsme psali scénář přímo na tu lokaci i s ohledem na rozpočet, který jsme už od prvního dílu měli. Lipnické lomy nám tím pádem pozvedly magickou formu příběhu,“ řekl jeden ze spolurežisérů filmu Petr Kubík, který scénář napsal s Lukášem Danielem Paříkem. Ten je zároveň autorem hudby a druhým režisérem. „Zde natáčená scéna bude ve filmu velice klíčová právě proto, že uzavře trilogii. Vracíme se sem hlavně proto, že první díl filmu chceme citovat,“ dodal Pařík.

Filmaři natáčeli u Úst, Ucha a v jejich okolí scény s tak vydatným využitím kouřových efektů, že to podle filmařů vyvolalo dokonce oprávněný zájem místních hasičů. Štáb postupně využije všechny tři monumenty cyklu Památníku národního k odposlechu od Radomíra Dvořáka. Ty ve filmech představují magické Oživlé skály.

Magické světlo v lesním terénu. Filmový štáb při práci na scéně plné atmosféry v okolí Lipnice nad Sázavou. (6. září 2026)
Siluety štábu a herců v husté mlze u lipnických lomů. Kouřové efekty během natáčení přilákaly dokonce i zájem místních hasičů. (6. září 2026)
Zákulisí natáčení fantasy Princezna zakletá v čase 3. Maskérka upravuje make-up herci Marku Lamborovi (král Jan) v exteriéru u lipnických lomů, zatímco přihlíží kreativní producentka Kristýna Kamenická. (6. září 2026)
Představitelky hlavních ženských rolí při natáčení v Lipnici nad Sázavou. Alchymistka Amélie (Eliška Křenková) a královna Ellena (Natália Germáni) v dobových kostýmech. (6. září 2026)
15 fotografií

„Z Lipnice se přesouváme do Prahy na velké natáčení do barrandovského středověkého města,“ řekla kreativní producentka filmu Kristýna Kamenická.

Filmový materiál vznikne během 30 natáčecích dnů, přičemž na Lipnici byl v neděli sedmý den. Natáčení bude pokračovat až do září příštího roku. Natáčení začalo na konci srpna v Praze, dokončený film vejde do kin v únoru 2028.

Proč tvůrci zvolili pro natáčení právě Lipnici?

Třetí díl trilogie vzniká za spolupráce s krajskou agenturou Vysočina Film Office. Filmaři mají podle manažerky filmové kanceláře Elišky Rodové o Lipnici opakovaný zájem. „Filmaři se vrací na Lipnici na hrad i do lomů, je to zajímavý fenomén. Velký zájem je i o Jaroměřice nad Rokytnou, o třebíčskou baziliku i židovské město a taky o přírodní lokace třeba ve Žďárských vrších,“ pověděla Rodová. Naopak ve „filmové“ Telči se podle ní už delší dobu nic nenatáčelo.

Za tři roky existence zaznamenala vysočinská filmová kancelář znatelný vzestup zájmu o své služby. „Letos se nám přihlásilo 25 projektů, které chtějí točit na Vysočině, loni jich bylo devět, předloni šest,“ řekla Rodová. „Letos nás čekají ještě v září menší studentské projekty, jeden cykloprojekt a v prosinci natáčení o mechanických betlémech v Třebíči a zřejmě v Telči,“ dodala.

Projekty pro rok 2027 bude znát kancelář v lednu. Pracovnice kanceláře komunikuje s produkcemi filmů a podílí se na přípravě natáčení, zajišťuje třeba povolení pro filmaře. Kancelář je součástí agentury Vysočina Tourism.

Od Ucha a Úst mezi Mlhy

V neděli se u podlipnických lomů před kamerou setkali tři hlavní hrdinové série – Marek Lambora v roli krále Jana, Natália Germáni jako královna Ellena a Eliška Křenková, představující alchymistku Amélii. „Jan, Ellena a Amélie budou procházet místem nazvaným Oživlé skály a postupně se setkají s Uchem tajemství, Ústy pravdy a Šeptajícími mlhami. Právě v Oživlých skalách získají důležitý předmět pro svou další cestu – klíč, který funguje jako střelka kompasu a ukazuje další směr,“ naznačila filmový příběh Rodová.

První Princezna zakletá v čase vstoupila do kin v roce 2020. Druhý film z roku 2022 postavil do středu příběhu její přítelkyni Amélii a její schopnost ovlivňovat čas. Ve třetím filmu se hlavním hrdinou stává Jan. Z prince je král, manžel Elleny a otec malé Belly. „Pod fantasy dobrodružstvím stojí velmi současné téma – čas věnovaný rodině. Jan zjišťuje, že ani král nemůže vše odložit na potom a některé ztracené okamžiky žádná magie vrátit nedokáže,“ informovala Rodová.

Na filmu se podílí Produkční společnosti: Three Brothers Production, AYRA production a QQ Studio Ostrava.

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