Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Radek Laudin
  9:02
Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici nad Sázavou. Kastelán hradu na natáčení vzpomíná jako na jedno z nejpříjemnějších, kterého se účastnil.
Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase mnoho let sám provázel a jeden čas chtěl být i kastelánem „Moje ješitnost a stavovská hrdost průvodcovská mi zamezovaly v tom, abych viděl nudícího se návštěvníka,“ podotkl. | foto: Česká televize

10 fotografií

„Pan Plesl je velký nadšenec do historie a obdivovatel památek. Však v minulosti nechybělo mnoho a byli jsme kolegové, sám se málem stal kastelánem. Na jeho přístupu i erudici je to poznat,“ vybavuje si natáčení kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík.

Štáb přijel točit loni v létě. Oproti velkým filmovým produkcím se natáčení účastnil velmi omezený okruh lidí. Celé to připomínalo spíše natočení televizní reportáže. Provoz hradu v turistické sezoně ani nemusel být výrazně přerušen.

Společně s kastelánem

„Je to celé koncipováno tak, že pan Plesl provází hradem společně s kastelánem, který o historii a zajímavostech hovoří,“ popsal Hanzlík. Vedle herce a moderátora se tak právě on stane představitelem prvního dílu nové série.

Podle něj se diváci dozvědí spoustu nových informací. A to i ti, kteří si myslí, jak dobře lipnický hrad znají. Lipnice je totiž mezi národními památkami specifická v tom, že tu návštěvníci běžně chodí individuálně bez průvodce. „Vztah k památce si nacházejí sami. Ale také je možné, že něco opomenou, nezaznamenají. V televizi budou mít jedinečnou možnost projít si hrad s průvodcem,“ láká k obrazovkám kastelán.

10 fotografií

Právě přiblížit nejrůznější české pamětihodnosti bylo cílem tvůrců pořadu. „Divákům nabídneme nejen pohled na architektonickou krásu hradů a zámků, ale především jejich příběhy, tajemství a souvislosti, které často zůstávají skryté,“ přiblížil dokumentární sérii Hynek Chudárek, ředitel České televize. Ta na její přípravě spolupracuje s Národním památkovým ústavem (NPÚ) i agenturou CzechTourism.

„Seriál představuje památky nejen jako architektonicky výjimečné objekty, ale především jako místa s vlastním příběhem a pamětí. Jsou to památky, které mají lidem i dnes co říct a které tvoří důležitou součást našeho kulturního dědictví,“ potvrdila ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Není náhodou, že svou tvář seriálu propůjčil právě Jaroslav Plesl. K památkám má velice blízko, po hradech a zámcích ve volném čase mnoho let sám provázel a jeden čas chtěl být i kastelánem.

„Hrady a zámky jsou mou vášní a koníčkem. Jinak jsem ale po nich provázel, když mi bylo šestnáct, a jinak před pěti lety, protože v každém věku vás zajímá něco jiného. Moje ješitnost a stavovská hrdost průvodcovská mi však zamezovaly v tom, abych viděl nudícího se návštěvníka,“ podotkl.

První díl třetí řady seriálu se bude vysílat ve čtvrtek ve 21.00 na programu ČT2. A v celé řadě, která bude opět desetidílná, to nebude jediný výlet filmařů na Vysočinu. Jedna z dalších epizod bude věnována zámku ve Světlé nad Sázavou. Hranicím Vysočiny se pak přiblíží i díl zaměřený na zámek v Dačicích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

StĹ™ednĂ­ prĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola ZlĂ­n otevĹ™ela zrekonstruovanou sportovnĂ­ halu

Zatoulaný nákupní vozík ve Strašnicích

vydáno 18. března 2026  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.