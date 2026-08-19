„Pro pamětníky zdejší bluegrassové scény má koncert i symbolický rozměr. Právě U Kuřítků se před dvaadvaceti lety konal první zdejší bluegrassový Minifestiválek a před dvanácti lety se zde uskutečnil potřicáté a zároveň naposledy,“ sdělil pořadatel koncertu Ralph Schut.
King Springs Road se do České republiky vrací po třech letech. Tuzemskému publiku se kapela představila v roce 2023 na festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi. Její současná sestava spojuje muzikanty z USA, Nizozemska a Německa, přičemž několik z nich prošlo studiem bluegrassu na East Tennessee State University.
Kytarista Tyler Griffith je multiinstrumentalista a skladatel, kterého mohou čeští fanoušci znát z působení v kapele Seth Mulder & Midnight Run. S ní už také v Česku vystupoval.
Z USA pochází také mandolinistka Kylie Kay Anderson, která stejně jako Tyler studovala bluegrass na East Tennessee State University. „Dalším absolventem stejné školy je nizozemský hráč na dobro Owen Schinkel, který patří mezi výrazné evropské hráče na tento nástroj,“ podotkl Schut.
Složil pro ni písničku, pak jí dal snubní prsten
Na kontrabas hraje Nienke Bruinsma. „Její cesta do kapely má téměř písničkový příběh. Původně prý Spojenými státy jen projížděla, ale Tyler pro ni napsal skladbu Please Stay. Nienke nakonec skutečně zůstala, naučila se hrát na kontrabas a z muzikantského příběhu se časem stal i příběh partnerský – Tyler ji později obdaroval snubním prstenem,“ popsal Schut, který je sám významným bluegrassovým hudebníkem. Pochází z Holandska, v České republice žije už 25 let.
Stálý banjista King Springs Road, Němec Lukas Grabe, se nynějšího evropského turné nemůže zúčastnit. Banja se proto ujme právě Ralph Schut.
Po koncertě U Kuřítků zamíří King Springs Road na slovenský Dobrofest v Trnavě, kde vystoupí v pátek 21. srpna, v neděli 23. srpna pak zahraje v Bluegrass Theatre v Metylovicích.
Dvě bratrské dvojice
Domácí předkapelou koncertu bude česko-holandská kapela Four Brothers, kterou tvoří dvě bratrské dvojice – Jaromír a Zdeněk Jahodovi a Ralph a Christopher Schutovi. Velkou část repertoáru kapely tvoří vlastní písně Christophera Schuta. Ten se pohybuje v různých hudebních žánrech a nezapře v sobě rockera. Působí například ale také jako stálý zvukař Druhé trávy a Roberta Křesťana. Jeho bratr Ralph spolu s bratry Jahodovými dali Chrisovým skladbám bluegrassovou podobu.