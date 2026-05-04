Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledečského areálu krajských silničářů, které město kraji daruje. Směnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit zchátralý tábor, který se léta nevyužívá, vloni ledečské zastupitelstvo odmítlo.
O dohodě na směně informoval v pondělí hejtman Martin Kukla (ANO). "Kraj Vysočina získá pozemky, které potřebuje, a město Ledeč také," uvedl. Dětské tábořiště je na pozemku s rozlohou okolo půl hektaru. Kraj za něj dostane zhruba 2000 metrů čtverečních.
Oplocený areál tábora blízko města není podle webu kraje využívaný 12 let. Ledečská starostka Hana Horáková (bezpartijní) v žádosti o jeho darování uvedla, že je tábor v havarijním stavu. "Bez zásadních změn a demolic jej nelze v budoucnu využívat," uvedla. Vizí města je areál obnovit tak, aby mohl celoročně sloužit pro sportování a zájmovou činnost tamních spolků, Střediska volného času a ostatních školských zařízení a o prázdninách jako dětský příměstský tábor.
Bývalý tábor s chatami a jídelnou s kuchyní je v lokalitě Háj, u Foglarovy Sluneční zátoky. Krajské zastupitelstvo dříve přistoupilo na prodej tohoto majetku městu za 2,19 milionu korun. Zastupitelé Ledče nad Sázavou ale vloni odkup neschválili. Starostka to tehdy odůvodnila neutěšeným a zhoršujícím se stavem areálu a navrhla jednat o jeho bezúplatném převodu městu.
Jaroslav Foglar (1907 až 1999) ve Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou se svým skautským oddílem tábořil v letech 1925 až 1945, stala se také předlohou pro jeho knihu Hoši od Bobří řeky.