Adventní záře za miliony. Ulice města na Vysočině budou plné světelných dekorací

Jana Nedělková
  9:22aktualizováno  9:22
Záplava světel v ulicích, kluziště, trhy, koncerty, ale i zimní kino či průvod čertů krampusů. To je malá ochutnávka z programu, který pro letošní advent chystají města v kraji. Do dekorací a akcí investují miliony korun. Slavnostní zahájení předvánočního času letos připadá na neděli 30. listopadu.
V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její součástí je mimo jiné trh, kruhové ledové kluziště i třeba vyhlídkové kolo. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlava

Krajské město se prostřednictvím svých zástupců tento rok opravdu pláclo přes kapsu. Do sváteční výzdoby a adventního programu investuje přes jedenáct milionů. A co si lidé za tuto sumu užijí? Nemají chybět oblíbená světýlka, jichž bude zase o něco víc než loni. A přibudou i novinky.

„Jihlava tak bude mít po letech úplně novou výzdobu – v duchu jihlavského znaku ježka. Nově ozdobeny jí budou stožáry veřejného osvětlení a trakce na Masarykově náměstí, a to v počtu padesáti kusů,“ uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy. Nové dekorace se rozzáří i na dalších místech.

Bruslení, vláček i iglú. Vánoční trhy v Jihlavě 2025 mají být největší v historii

„V Benešově ulici to bude vločka, ve Věžní anděl a v Palackého koule,“ upřesnil Málek s tím, že obnova čeká i girlandy v ulicích, jež budou mít podobu ježčích bodlin a řetězových převěsů. Doplní je opět světelné sochy, rozmístěné po městě. Zářící dominantou náměstí pak bude dvanáctimetrová jedle.

Originální sváteční háv oblékne park Gustava Mahlera. Sice už bez kluziště, jež loni nemělo očekávanou návštěvnost, zato se světelnými instalacemi v duchu Mahlerovy symfonie včetně zvukového doprovodu. O bruslení ale veřejnost nepřijde; užije si znovu kluziště ve tvaru adventního věnce na Masarykově náměstí.

Adventní program v Jihlavě zahrnuje dlouhou řadu položek – od tradičních akcí až po inovace. Lidé se zase projedou vánočním vláčkem, čeká je Ježíškova pošta, trhy, ledové sochy, historický kolotoč, vyhlídkové kolo i plno koncertů a vystoupení, včetně takových hvězd, jako jsou třeba Monkey Business či Mňága a Žďorp. Novinkou jsou scénické vycházky, propojující vánoční tradice s jihlavskými příběhy. A na odvážné číhá průvod krampusů – ten centrem projde 6. prosince.

Třebíč

Jedním z průkopníků na poli světelné výzdoby je Třebíč. Její zářící 3D prvky byly před pár lety hitem, který se postupně šířil i do dalších sídel v kraji. Letos s instalací světelných řetězů začali v Třebíči už koncem října. Trojrozměrné dekorace – figury zvířat, vánoční motivy či fotokoutky, mají teprve přibývat.

Zářit bude jak Karlovo náměstí, tak přilehlé historické uličky, oblíbený park Hrádek i další zákoutí napříč městem. Právě osobitá atmosféra Třebíče, jejíž památky jsou zapsané na seznamu UNESCO, tvoří v kombinaci se světelnými prvky lákadlo pro tisíce návštěvníků, zvláště rodin s dětmi. Cestu za světly si navíc lze zpestřit i stezkou s úkoly.

„Náklady jsou podobné jako loni – za pronájem a nákup světýlek je to celkem 2,1 milionu korun,“ vyčíslila mluvčí radnice Irini Martakidisová. Celý adventní program včetně světel vyjde na asi tři miliony.

Také v Třebíči mají adventní program hemžící se akcemi. Lidé se mohou těšit na Ježíškovu poštu, mikulášskou nadílku či vánoční trhy. Na 14. prosince připadá židovská slavnost světla Chanuky a od 16. do 18. prosince zase ožije Karlovo náměstí ukázkami práce kovářů.

Tři dny před Vánoci se ve městě koná i oblíbený průvod andělů s betlémským světlem, který půjde od baziliky až na Karlovo náměstí. Tomuto náměstí bude letos vévodit zářící, 13 metrů vysoká jedle, jež pochází z obce Kamenná.

Havlíčkův Brod

Stejně jako loni se i o tomto adventu Brod zahalí do sváteční výzdoby ve stříbřitých a zlatých odlescích. „Lidé se opět mohou těšit na zátiší s anděly poblíž rybníka Hastrman, světelnou číslici nového roku nebo rozzářený knír,“ uvedla Jana Vránová z havlíčkobrodské radnice. Vánoční strom, jenž okrášlí náměstí, bude teprve pokácen, a to u Pivovarských rybníčků na kraji města.

Na jedné straně chladný kámen, na druhé vřelá vánoční světla. I takové pohledy nabízí havlíčkobrodské náměstí.

Novinkou je umělé kluziště pro zhruba 90 bruslařů. Lidé si jej už od 15. listopadu užijí ve sportovním areálu v Plovárenské ulici – i s hudbou, osvětlením, občerstvením a dalším zázemím. Zatímco v případě výzdoby se město obejde bez nákladů navíc – krom výdajů za energii a instalaci, za pronájem kluziště vydá tři miliony korun.

A ani v Brodě nebudou chybět tradiční akce, jako je zahájení adventu s typickými anděly na chůdách, dále jarmark nebo mikulášský slet, kdy se Stará radnice změní v nebe – pro malé děti – a peklo – pro starší a odvážné. Nově do programu přibyly i adventní dílny na radnici.

Žďár nad Sázavou

Světelné řetězy, fotokoutky a 3D prvky navodí sváteční atmosféru ve Žďáře. Nejvíce dekorací bude v centru, včetně ozdobeného vánočního smrku na náměstí Republiky. Na rozdíl od většiny měst mají Žďárští strom živý, nemusí tak shánět pokaždé nový symbol Vánoc.

Naproti tomu budova Staré radnice se letos musí obejít bez světýlek, a to kvůli probíhající rekonstrukci. Ze stejného důvodu dojde i k přemístění slámového betlému od radnice k nedaleké čokoládovně.

Žďárský zámek láká na aktivní rodinné trávení adventu. Zájemci mohou dle mapky hledat v areálu 24 světelných zastavení.

Vánoční náladu vedle výzdoby navodí i série akcí pro zájemce všech generací. Lidé si opět zabruslí na umělém kluzišti na Farských humnech, kde je v plánu i několik akcí. Děti si užijí oblíbené zimní kino, mikulášský rej na náměstí či zahájení adventu, jehož součástí jsou i tvořivé dílny a „šipkovaná“.

Dospělí zase budou moci pořídit dárky na jarmarcích a trzích, zajít na koncert Petra Bendeho nebo si užít muzejní vycházku za historií místních náleven. Nedílnou součástí žďárských Vánoc je však také dění na tamním zámku Kinských. I ten nabídne řadu akcí a zahalí se do světel. Tyto instalace budou moci lidé navíc zkoumat, tvarovat a ovládat.

Pelhřimov

Vánoce v Pelhřimově budou letos zářit o něco více než dřív. Město rozšíří svou světelnou výzdobu o několik dekorací, které podtrhnou atmosféru a nabídnou nová zákoutí k zastavení, obdivu i fotkám.

„Novinkou bude hlavně 3D světelný prvek u Kamenného mostu, a také samotný Kamenný most získá slavnostní osvětlení. Zvýrazní jeho historickou podobu a večer mu dodá kouzelný nádech,“ láká mluvčí města Andrea Unterfrancová.

Ozdoba na vánočním stromě v Pelhřimově.

Zářící dekorace zkrášlí i podloubí radnice a přibude fotopoint na Karlově náměstí – obří vánoční ozdoba. Doplní tak anděla u obchodního domu Vysočina, oblíbenou zastávku hlavně pro rodiny s dětmi.

I Pelhřimovští mohou očekávat pestrou nabídku akcí – od tradičního rozsvěcení stromu s hlasitým odpočítáváním a zvoněním místních dětí, přes minijarmark s desítkami prodejců, zahrádkářskou výstavu či zdobení perníčků až po oblíbenou Zlatou neděli na radnici s programem, včetně živého betléma s velbloudem, koncertů a „radničního“ svařáku zdarma.

Nově budou letos na náměstí tři stálé stánky s vánočním sortimentem a rukodělnými výrobky, jejichž nabídka se bude co týden měnit.

