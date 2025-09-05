Festival se uskuteční v pátek 5. září od 15 hodin na zámeckém nádvoří. Na festivalu se představí devět malých a menších pivovarů, od 18 hodin zahraje kapela Benefit.
Milovníci piva si přijdou na své na moravskobudějovickém nádvoří
Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka
Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...
Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen
„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“
Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové
Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...
Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
PBS GROUP zahájila v USA sériovou výrobu leteckých motorů a oznámila další investici za 90 milionů dolarů
Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji
Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...
Spor se sousedem neurovnala ani primátorka. Školáci zůstávají v provizoriu
Děti z Mateřské a základní školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové se kvůli sporu se spolumajitelem domu ze sousedství 1. září nevrátily do opravených tříd. Úředníci totiž nemohou kolaudovat...
Policie s pyrotechnikem zasahovala na vysoké škole v Praze
Pražská policie v součinnosti s hasiči vyjížděla ve čtvrtek v podvečer kvůli oznámení o potenciálně nebezpečné výbušné látce v budově Vysoké školy chemicko-technické v Praze Dejvicích. Látku nalezli...
Zavřený most rozděluje vesnici, řešení vázne na výkupu zásadního pozemku
Řadu let rozděluje uzavřený most přes řeku Ohři obec Šemnice na Karlovarsku. Aby se lidé dostali z jednoho břehu na druhý, musejí si zajet 12 kilometrů a řeku překonat po historickém dřevěném mostě v...
Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné
Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během...
Ulice P. F. Ledvinky v Havlíčkově Brodě je v rekonstrukci
Nemocnice v Budějovicích má nové operační sály, jeden z nich je hybridní
Českobudějovická nemocnice po 12 letech dokončila přestavbu horního areálu za více než čtyři miliardy. Poslední částí projektu byla rekonstrukce a přístavba pavilonu C, v němž je sedm operačních...
Školáci si na Art & Science vyzkoušeli jednoduché vědecké experimenty
Kampus VŠB – Technické univerzity Ostrava se ve čtvrtek proměnil v centrum technických zajímavostí, kreativity, vědy a zábavy. Festival Art & Science, který univerzita pořádá už od roku 2015, znovu...
Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, směr Rozvadov je zavřený
Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku je přerušený provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vede přes Přimdu. Podle informací Policie ČR došlo při nehodě k...