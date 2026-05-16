Letošní ročník Dne otevřených dveří byl výjimečný – armáda jím oslavila 70 let od založení letecké základny v Náměšti.
Tradiční letecký den, který je po Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě druhou největší hromadnou akcí na Vysočině, nabídl návštěvníkům čtyřhodinový letový program a desítky kusů armádní techniky. Do areálu podle prvních odhadů dorazilo přibližně deset tisíc lidí. Výrazný vliv na návštěvnost mělo především nepříznivé počasí.
„Můžeme už teď potvrdit, že letošní ročník Dne otevřených dveří na letišti v Náměšti navštívilo kolem 10 tisíc lidí. Počasí samozřejmě počet návštěvníků ovlivnilo. Když to porovnám s rokem 2024, kdy naši základnu navštívilo 40 tisíc lidí, je to s ohledem na počasí pochopitelné,“ uvedla Štěpánka Tříletá ze základny vrtulníkového letectva.
Vytrvalý déšť provázel letecký den téměř po celou dobu. „Pršelo tady téměř celý den, ale byly i drobné přestávky, chvílemi dokonce vysvitlo sluníčko,“ popsala situaci na letišti Tříletá s tím, že na samotný program to dramatický dopad nemělo. „Letový program byl s menšími úpravami zachován. Víceméně došlo na všechno, co jsme slibovali.“
Gripeny na úvod a mezinárodní účast
Brány vojenského letiště se otevřely už v devět hodin ráno a dopoledne patřilo především pozemním ukázkám. Diváci sledovali vystoupení Vojenské hudby Olomouc a ceremoniální program Čestné jednotky Posádkového velitelství Praha. Příslušníci 225. letky bojové podpory předvedli nejen bojové umění MUSADO a výcvik služebních psů, ale také ukázku dravců, kteří na základně zajišťují biologickou ochranu letiště. Se simulovaným zásahem se prezentovala rovněž Vězeňská služba ČR.
Hlavní část programu odstartovala krátce po jedenácté hodině, kdy nad ranvejí přeletěla dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Hned poté následoval hromadný výsadek parašutistů s národními vlajkami z vrtulníku Mi-171Š a velkolepý zahajovací průlet. Vedle domácích strojů UH-1Y Venom a AH-1Z Viper se v něm představil také slovenský vrtulník UH-60M Black Hawk a španělský bitevník EC665 Tiger.
Dynamické letové ukázky armádních strojů doplnil i civilní sektor. Piloti společnosti Heli Czech divákům předvedli akrobatické vystoupení s legendárním bitevním vrtulníkem AH-1S Cobra. Stejná společnost během dne zajišťovala pro zájemce z řad veřejnosti také komerční vyhlídkové lety stroji Robinson R-44 a MD 500E.
Historie i dakarský speciál
Organizátoři vsadili také na nostalgii, když do vzduchu poslali proudové letouny L-29 Delfín a L-39 Albatros. Právě typ L-29 Delfín byl v minulosti na náměšťském letišti stabilně provozován, což symbolicky podtrhlo kulaté sedmdesáté výročí základny.
Diváci viděli v akci rovněž skupinové průlety bitevníků L-159 Alca nebo ukázku hašení požáru, při které armádní hasiči plnili speciální vak bambi bucket zavěšený pod vrtulníkem Mi-171Š. Piloti Centra leteckého výcviku Pardubice se představili s letouny L-39NG a En-480. Celou leteckou show uzavřel průlet vládního Airbusu A319 CJ.
Na své si přišli i příznivci statických ukázek. Na zemi byl k vidění například transportní letoun CASA C-295, španělský vrtulník NH-90, tank Leopard 2A4, bojové vozidlo pěchoty BVP-2 nebo bezpilotní prostředek ScanEagle.
V doprovodném programu zaujal také dakarský speciál Toyota Hilux GR týmu Toyota Gazoo Racing Czech se závodníkem Tomášem Ouředníčkem či expozice společnosti FlyinDiamonds z Moravských Budějovic, která představila první sdílené testovací centrum dronů v České republice.
Budoucnost samotné akce zůstává otevřená. „Obvykle máme turnus po dvou letech a uvidíme, jaké budou další možnosti za dva roky,“ uzavřela Tříletá.
Akce, na kterou byl vstup zdarma, se projevila i na silnicích v okolí letiště. Motoristé využívali tři zpoplatněné parkovací zóny ve Vícenicích, Hartvíkovicích a Sedlci. Z prvních dvou obcí sváželo návštěvníky k areálu více než třicet autobusů bezplatné kyvadlové dopravy.