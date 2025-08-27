Chirurgům pomáhá nový neuromonitor z amerického Minneapolisu

Přístroj, který na Vysočinu přes Atlantik doputoval až z amerického Minneapolisu, byl po nezbytném zaškolení personálu ihned zařazen do plného sálového provozu chirurgického oddělení. „Už jsme jej také úspěšně použili u operací prvních pacientů,“ podotkla mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.
Neuromonitor je totiž velkou pomocí právě pro operatéry – díky němu se lékař mnohem lépe orientuje při práci v těsné blízkosti důležitých nervů. Využití tak najde především při zákrocích v oblasti štítné žlázy, ale například také při výkonech na svěračovém aparátu konečníku.
„Operace štítné žlázy je chirurgický výkon, který je často obestřen obavami. Ty jsou dány anatomickým uložením tohoto orgánu v místě důležitých nervových struktur,“ vysvětlil novoměstský chirurg Pavel Jenerál.
Ani takto sofistikovaný přístroj sice podle něj riziko poškození nervových struktur nemůže zcela vyloučit, a nedokáže tak chirurga ani zbavit odpovědnosti, stává se ale pro operatéra velice zdatným pomocníkem. „Umožňuje mu získat přehled o anatomickém uložení a funkci nervu,“ objasnil Pavel Jenerál.
Nový neuromonitor s označením NIM Vital pořídila novoměstská nemocnice za 604 tisíc korun.