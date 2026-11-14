Skokani na Šibenici končí sezonu, v zimě jim chybí sníh i osvětlení

Tomáš Blažek
  8:22aktualizováno  8:22
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Celkový pohled na skokanské můstky zasazené do přírody v novoměstském areálu...

Celkový pohled na skokanské můstky zasazené do přírody v novoměstském areálu Šibenice. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Zázemí skokanského areálu Šibenice v Novém Městě na Moravě, nad nímž se...
Záběr na opravené skokanské můstky v novoměstském areálu Šibenice, kde se...
Adrenalinový pohled skrz schodiště a novou kovovou konstrukci věže...
Výhled z věže opraveného můstku K53 na Šibenici. Původní prkna na nájezdu...
17 fotografií
Pátek 13. listopadu je posledním dnem, kdy v letošní sezoně trénovali skokani na jediných můstcích v kraji – v areálu Šibenice u Nového Města na Moravě. Pro Šibenici znamená blížící se zima i zakončení sezony. Než začne opravdu mrznout, musí být areál zazimován.

A poslední trénink si novoměstští skokané na Šibenici naplánovali na pátek. Pak je čeká zima s cestováním na můstky do Frenštátu, do Rožnova pod Radhoštěm... A návrat na novoměstský můstek K53 – a jeho dva menší sourozence a sousedy, K25 a K9 – až v květnu. Se čtyřmi tréninky týdně a závody o víkendu.

Na Šibenici skokan jede seshora na vodním filmu po nerezovém plechu a na doskočišti po kluzné umělé hmotě. A tak je zde z původně zimního sportu sport letní. „Abychom tady mohli skákat i v zimě, musel by pořádně napadnout sníh a my tu mít mnohem víc vody. Naši nádrž, ze které stříkáme můstky, by sněžné dělo vycuclo za deset minut,“ říká trenér skokanů Jiří Hradil.

Celkový pohled na skokanské můstky zasazené do přírody v novoměstském areálu Šibenice.
Zázemí skokanského areálu Šibenice v Novém Městě na Moravě, nad nímž se vypínají můstky v čele s největším K53.
Záběr na opravené skokanské můstky v novoměstském areálu Šibenice, kde se trénuje na vodním filmu a umělé hmotě.
Adrenalinový pohled skrz schodiště a novou kovovou konstrukci věže novoměstského můstku z roku 2005.
17 fotografií

„Abychom mohli případně zasněžovat, museli bychom mít více skokanů, aby se vyplatil někdo, kdo by se areálu mohl věnovat na plný úvazek, a ne jak já po práci. Do tří pracuju, ve čtyři je prakticky tma. A areál nemá osvětlení,“ vysvětluje.

Aktuálně na Šibenici trénuje deset skokanů od předškoláků po šestnáctileté. Areál je regionální zajímavostí. Funguje v rámci možností intenzivně, každoročně se zde koná i série závodů.

Záchrana za miliony

Šibenice upoutá už z dálky. Nelze ji doporučit jako rozhlednu pro rodinné výlety – na to je výstup na její nejvyšší úroveň poněkud adrenalinovým zážitkem – ale i tak je pozoruhodnou stavbou po celkové obnově. „Kovová konstrukce byla opískována a natřena, na nájezdu se vyměnila prkna za nerezový plech, byl srovnán povrch. Zbývá dokončit tribunu pro rozhodčí a máme hotovo,“ líčí Hradil.

Skokanská historie se psala i v Novém Městě. Většina můstků dávno zmizela

Můstek K53 by však byl dobrou rozhlednou, po zdolání stovky schodů na vrchol nabízí úchvatný pohled. Vstup na věž můstku je však zakázán. Nová konstrukce je z roku 2005. Pak začal areál chátrat, výdřeva se rozpadala. Rána přišla v roce 2017, kdy byl nájezd velkého můstku poškozen pádem stromu. V letech 2020 a 2021 areál pro zchátralost nesloužil a stál na křižovatce. Pak se dva roky opravoval za sedm a půl milionu korun. V roce 2024 už se zde opět závodilo. Drobné úpravy se dělaly i letos a budou pokračovat.

Město mnoha můstků

Před 15 lety se zde ještě závodilo na sněhu – jenže tehdy ho zde napadl i metr. Dnes je pro místní mladé skokany jednodušší trénovat přes zimu třeba v Harrachově. „Potřebovali bychom více skokanů, jenže co dělat, nabídka sportů v Novém Městě je velká a skoky na lyžích jsou náročný sport, který nejde dělat jen tak bokem,“ vysvětluje Hradil.

Skokanská historie se psala i v Novém Městě. Většina můstků dávno zmizela

Skoky na lyžích mají v Novém Městě tradici. Poprvé se na Šibenici skákalo už v roce 1912. První rozebiratelný můstek vznikl na Prášilově v roce 1923, první celodřevěný můstek na Šibenici v letech 1924 a 1925.

Od roku 1949 byl třicet metrů vysoký dřevěný a od roku 1963 ocelový můstek u Škrobárny. Dřevěný můstek stál v 50. letech u lesíka Obora, v roce 1958 jej však smetla vichřice, stejně jako můstek u Škrobárny.

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