Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské výstavě pro Muzeum autíček v Přísece na Jihlavsku.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Takovou plejádu igráčků, jakou mají v sídle jejich výrobce - firmě Efko v Novém Veselí na Žďársku - by si jistě přál mnohý sběratel.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Každý detail na nových igráčccích je podroben před výrobou důkladné přípravě a rozmýšlení různých variant, měřítek či barev, aby byl přesvědčivý a věrný stylu.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Majitel společnosti Efko Miroslav Kotík legendární figurku igráčka v podstatě zachránil a dal mu další život v nesčetných variacích. Oživenou hračku uvedl na trh v roce 2010.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Mezi igráčky se najde trestanec, jazzman či sexbomba, ale i pracovník odpadového hospodářství.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
K nejbizarnějším igráčkům „dušičkového“ typu patří elegantní nebožtík s knírem, odpočívající v pestře pomalované rakvi.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
K padesátinám igráčka uvedla firma Efko na trh i edici figurek, které se vydávají na archeologickou expedici do Egypta. Děti si z bloku mohou samy „vydolovat“ vykopávky.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Jeden z neslavnějších hokejistů světa Jaromír Jágr se dočkal nejen sériově vyráběného dvojníka ve speciální edici, ale i dalšího, který zůstal v podobě prototypu.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Hlavy, ruce, nohy, těla, vlasy a další součástky panáčků putují do veselské výrobny z lisovny v Korouhvi u Poličky.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Kompletování igráčků je důsledně ručním sestavováním komponentů ve výrobně firmy v Novém Veselí. Každá pracovnice dostane dílky ke „své“ figurce, již postupně dává dohromady.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Plastových dílků jsou tisíce, firma tak musí udržovat sklady v optimální kondici. Nelze mít od každé součástky obří zásoby, musí jich být ale dostatek.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Není snad profese, která by nenašla svůj hravý odraz v kouzelném světě umělohmotných igráčků. Figurky mají k i dispozici i plejádu doplňků a příslušenství.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Mezi soudobými igráčky se najdou postavičky veselé i možná lehce morbidní, vždy však laskavé, jak už to u této hračky ani jinak být nemůže.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Pro výstavu v Přísece vznikl díky zaměstnancům firmy Efko také doplněk pro igráčka hasiče - požární hadice i s dokonalou hasební vodou.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA