Okříšky chystají retro pouť, hledají exponáty

„Dále prosíme o zapůjčení retro oblečení na módní přehlídku. Jedná se o oblečení pro mládež, spartakiádní dresy, modré teplákové soupravy, hokejové a fotbalové dresy, pionýrské kroje či oblečení našich babiček a dědečků - například šaty, dederonové zástěry, černé barety, zmijovky,“ naznačil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.
Hledají se také staré soukromé fotografie z prodejen potravin, staré cukrárny, JZD, zámku nebo jiných míst, která v současnosti už vypadají jinak. „V knihovně nebo na úřadu městyse bychom je oskenovali a hned vrátili,“ slíbil Ryšavý.