Hiphoper Eurodel z Pio Squad spreji zkrášlil beton skateparku v Okříškách

„Protože je místo určené především pro děti, rozhodla se rada městyse, inspirovaná jinými sportovišti, oslovit profisprejery a vyzdobit hřiště skutečnými graffiti, která ho udělají veselejší. Vybrala nabídku pana Martina Hrdličky, který navrhl motiv propletených barevných tkaniček, jaké používají skejťáci, doplněné sportujícími postavičkami na skatech a koloběžkách,“ pověděl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Kapela Pio Squad získala mimo jiné hudební ocenění Anděl v letech 2006 a 2016. Skupina je aktivní i v charitativní oblasti, ve spolupráci s organizací Adra uspořádala několik koncertů v Bangladéši s finanční sbírkou na podporu vzdělávání dětí. Skatepark funguje od loňského roku.

„Když jsme jej otevřeli, byly všechny prvky ze šedého betonu krásně čisté, ale trochu smutné. Netrvalo dlouho, brzy se na nich objevily sprejerské výtvory. Jenže nebyly to žádné hezké kresby, jen čáranice a změť písmen, možná ‚umělecké‘ podpisy autorů. Rozhodně nic, co by skatepark zkrášlilo,“ vysvětlil Ryšavý rozhodnutí radních nechat skatepark vylepšit a oživit profesionálním sprejerem.