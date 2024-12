Jako Baťa. Pelhřimovský Agrostroj chce vychovávat studenty ve své akademii

Možnost získat stipendium až 5 000 korun měsíčně, pro studenty ubytované v exkluzivním firemním bydlení přímo v Pelhřimově pak zároveň příspěvek 5 000 korun na nájem.

I na takové výhody se mohou těšit studující na Akademii Agrostroj, nové střední škole technického zaměření, na které společnost Agrostroj Pelhřimov chystá spustit výuku od 1. září příštího roku.

Na nejmodernější technické škole s duální výukou v Česku bude moct získat až 25 studentů v každém ze dvou oborů, Operátor – programátor průmyslových robotů a Seřizovač – programátor CNC technologií, tříleté vzdělání, zakončené výučním listem.

„Akademie bude střední školou, s Krajem Vysočina máme dojednáno, že naši studenti by si mohli, pokud bude někdo chtít, následně udělat maturitu na pelhřimovské nebo jihlavské průmyslovce,“ osvětluje obchodní ředitel Agrostroje Pelhřimov Jaroslav Habán.

„Čtyřicet dva procent našich stávajících zaměstnanců má vzdělání s technickou maturitou, proto to našim studentům umožníme také. Ať už večerně, nebo přerušením zaměstnání a nástupem do školy. Úspěšní pak mohou pokračovat dál na vysokou školu,“ dodává Habán.

Studenti se nebudou muset upsat

Zásadní informací pro rodiče je, že ze studia na akademii neplynou žádné závazky či povinnosti vůči společnosti Agrostroj.

„Po nikom nebudeme chtít, aby se nám upsal. Kdo nebude chtít u nás pracovat, nebude muset po absolvování školy nic platit, po nikom nebudeme nic chtít,“ tvrdí Habán. „My pouze budeme studenty sledovat a pokud se budou chovat slušně a mít zájem, tak tady na škole budou. Kdo zájem mít nebude, tak tady nebude,“ vzkazuje.

Zázemí akademie s průmyslovou specializací vzniká přímo v prostorech Agrostroje. Zde aktuálně pokračuje výstavba nové budovy školy, jejíž dokončení je plánováno na první polovinu příštího roku.

„Systém akademie nabídne naprosto nejlepší technologické zázemí v České republice. Osobně musím říct, že lepší školu jsem neviděl ani nikde v Evropě,“ uvedl generální ředitel Agrostroje Lubomír Stoklásek, podle kterého do technického vybavení akademie Agrostroj investuje 80 milionů korun.

„Naše akademie není určena pouze pro region Vysočiny. Máme proto vytvořený i systém ubytování. K dispozici máme 96 bytů 3kk o velikosti 95 metrů čtverečních,“ prozradil Stoklásek. „Uvažujeme, že v bytě s nájemným 12 tisíc korun plus energie budou ubytovaní maximálně tři studenti. Dva ve větším pokoji, jeden v menším. A společně budou mít k dipozici obývací pokoj,“ upřesnil Stoklásek.

Nejmodernější technologie dneška i budoucnosti

Důležitým momentem je, že mladí studenti budou pracovat v reálném prostředí, v reálné výrobě. „Výuka bude probíhat na tom nejmodernějším. Agrostroj stále investuje, to znamená, že nepůjde jen o nejnovější technologie dneška, ale i budoucna,“ slibuje Habán.

Mistry praktické výuky budou zkušení zaměstnanci Agrostroje. „Ti tak budou předávat studentům reálně získané vědomosti,“ uvedl Habán.

Partnery Agrostroje jsou největší výrobci zemědělské techniky a užitkových vozidel, jako například Scania, Volvo, John Deere, Class, Krone či Fendt. „Pro tyto partnery vyrábíme, montujeme a lakujeme finální produkty, které jsou posléze exportovány do regionů celého světa,“ zmínil Habán.

„Obchodujeme se společnostmi, které působí globálně. Proto jsme schopni studentům zajišťovat technické exkurze do závodů našich partnerů, což jim obrovsky rozšíří pohled na to, co se děje ve světě. A budeme pro ně zajišťovat praktickou výuku a stáže v našich výrobních závodech mimo Evropu, včetně Spojených států amerických,“ nastínil Habán případné působení v Kansasu. Tam společnost Agrostroj chystá významnou investici.

„Chceme udělat osvětu. Dělat to, co dělal Baťa. Nenásilným způsobem vychovávat mladé lidi k firemní kultuře, mít pozitivní vliv na prostředí. A zároveň učit, jak učit,“ vzkázal Lubomír Stoklásek.