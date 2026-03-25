Zatímco Ladislav Váňa k soudu nedorazil a nechal se zastupovat s tím, že využívá práva nevypovídat, jeho partnerka Jana Svatošová před senátem vinu rezolutně odmítla. „S obžalobou nesouhlasím. Snažila jsem se a stále se snažím dát veškerou administrativu kolem chovu do pořádku,“ prohlásila u soudu. Podle svých slov může zdravotní stav zvířat doložit zprávami od veterinářů.
Tygři v patové situaci
Scénář, který u soudu načrtla obžaloba, je však výrazně temnější. Podle vyšetřovatelů žila zvířata v nevyhovujících prostorech, v malých výbězích a voliérách, kde se hromadily exkrementy a zbytky potravy. Chovatelé navíc údajně nezabránili nekontrolovanému páření šelem.
Právě velké šelmy zůstávají největším symbolem i problémem celé kauzy. Když loni v srpnu město Humpolec ve spolupráci s policií a inspekcí životního prostředí zasáhlo, odvezlo 108 menších zvířat – od sov a dravců až po mývaly, lišky či nosály.
Přímo v Kletečné ale dodnes zůstává 16 tygrů ussurijských, 2 lvi a 2 pumy americké. Důvod je prostý: pro takové množství nebezpečných šelem se v Česku nepodařilo najít náhradní ubytování, které by splňovalo zákonné parametry.
Hrozí až tři roky vězení
Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujezdského byl chov v místní části Kletečná problematický dlouhodobě. Nyní se ale hraje o víc než jen o správní pokuty.
Ladislav Váňa čelí obvinění nejen z chovu v nevhodných podmínkách, ale i z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Zatímco za první čin hrozí roční vězení, v případě druhého bodu obžaloby se sazba šplhá až ke třem letům.
Soud bude v dokazování pokračovat 6. května, kdy by měli přijít na řadu svědci. Do té doby zůstávají šelmy v klecích v Kletečné.