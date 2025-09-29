Pacienti ocenili péči pelhřimovské nemocnice, 97 procent jich bylo spokojeno

To zařízení staví na třetí pozici mezi 37 sledovanými nemocnicemi. Ukazuje to nejnovější Národní hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů, které je iniciativou ministerstva zdravotnictví.
Respondenti, jichž se zapojilo více než pět set, byli nejvíce spokojeni v kategorii Respekt, ohled, úcta, dále pak v oblasti Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti. Naopak nejnižší skóre obdržela sekce Tělesné pohodlí pacienta a Informace, komunikace a edukace pacienta.
V rámci celé nemocnice si nejlépe stojí oddělení gynekologie a porodnictví či ortopedie.