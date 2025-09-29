Pacienti ocenili péči pelhřimovské nemocnice, 97 procent jich bylo spokojeno

Autor: Jana Nedělková
  8:17
Lidé hospitalizovaní v pelhřimovské nemocnici kladně ohodnotili péči, která jim tam byla poskytována. Spokojených bylo přes 96,4 procenta pacientů. Výsledná známka za mapované období – letošní květen, činí 1,14.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

To zařízení staví na třetí pozici mezi 37 sledovanými nemocnicemi. Ukazuje to nejnovější Národní hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů, které je iniciativou ministerstva zdravotnictví.

Respondenti, jichž se zapojilo více než pět set, byli nejvíce spokojeni v kategorii Respekt, ohled, úcta, dále pak v oblasti Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti. Naopak nejnižší skóre obdržela sekce Tělesné pohodlí pacienta a Informace, komunikace a edukace pacienta.

V rámci celé nemocnice si nejlépe stojí oddělení gynekologie a porodnictví či ortopedie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Další násilné úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a skončily úmrtím člověka. V noci ze soboty na neděli došlo k násilnému skutku na sídlišti v Chomutově, v...

28. září 2025  18:22,  aktualizováno  29.9 9:03

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Pohled na turbínu.

vydáno 29. září 2025  9:02

Pražský inovační institut společně s hlavním městem Prahou podpoří vzdělávání na středních školách. Finanční dotace sahá až do řádu milionů

29. září 2025

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, policisté ho zadrželi

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v rodinném domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

28. září 2025  11:59,  aktualizováno  29.9 8:35

Smíchovské nádraží Praha

vydáno 29. září 2025  8:28

Výstavba tramvajové trati u Muzea

vydáno 29. září 2025  8:28

Staroměstské náměstí

Akce Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Na snímku je propojení turbiny a generátoru, v pozadí pak přístupové schodiště. Je to zajímavý pocit být pod úrovní hladiny řeky.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

Pohled z věže elektrárny není zrovna běžný

vydáno 29. září 2025  8:26

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla přístupněna věž elektrárny.

vydáno 29. září 2025  8:26

Sídliště Solidarita

Letadlo Casa 295MW nad Sídlištěm Solidarita na lince z Prahy do Bruselu krátce po startu z letiště ve Kbelích.Stroj registrace 0481 provozovaný Armádou České republiky byl vyroben roku 2021.

vydáno 29. září 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.