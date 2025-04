„Nešlo o nic velkolepého – jednoduše jsme si řekli, že tato technika může ještě někomu pomoci. Jsme rádi, že to, co u nás už nepotřebujeme, může dál sloužit těm, kdo to opravdu využijí,“ uvedl Radim Hošek, ředitel Nemocnice Pelhřimov.

Předání humanitárních darů se uskutečnilo při pracovní cestě zástupců Kraje Vysočina do partnerského regionu v Zakarpatí.