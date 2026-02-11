Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Jan Salichov, Tomáš Blažek, ČTK
  12:22aktualizováno  13:32
Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň dál působí jako krajský radní pro zdravotnictví. Oba svými kroky reagují na hromadné výpovědi lékařů, které hrozily ochromením péče na klíčových odděleních. O dalším osudu zařízení rozhodne ve čtvrtek na mimořádném jednání krajská rada.
Personální zemětřesení v pelhřimovském zdravotnickém zařízení nebere konce. Poté, co v posledních týdnech podalo výpověď celkem 14 lékařů z chirurgie a interny, odcházejí lidé z vedení nemocnice.

Hejtman: prioritou je bezpečnost pacientů

O rezignaci ředitele Hoška informoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) na sociálních sítích. Podle něj jde o krok, který má zastavit eskalaci napětí mezi vedením a zdravotníky.

„Beru na vědomí dnešní rezignaci ředitele, který se takto rozhodl s cílem co nejrychleji uklidnit vážnou personální situaci po hromadných výpovědích lékařů,“ uvedl hejtman.

Zároveň na čtvrtek 12. února svolal mimořádnou krajskou radu. „Rozhodneme o dalším směřování nemocnice s ohledem na přijatelné řešení pro zřizovatele, ale především pro nemocnici a její lékaře. Naší absolutní prioritou jsou pacienti a zajištění stabilní a bezpečné zdravotní péče,“ doplnil Kukla.

Kdo je Michal Kozár?

Inženýr Michal Kozár, o kterém se mluví jako o novém krizovém manažerovi, není v pelhřimovské nemocnici nováčkem. V zařízení již v minulosti působil a má pomoci stabilizovat situaci do doby, než z řádného výběrového řízení vzejde nový ředitel.

Podle starosty Pelhřimova Ladislava Meda (ODS), který má informace přímo od lékařů, byla Hoškova rezignace výsledkem intenzivního vyjednávání.

„Hejtman nabídl lékařům a primářům, kteří za nimi stáli, změnu ve vedení nemocnice. To udělá v případě, že stáhnou výpovědi. Svolá mimořádnou radu kraje, kde odvolají stávajícího a jmenují nového ředitele, respektive krizového manažera,“ popsal situaci Med.

Podle něj by měl nemocnici dočasně vést inženýr Michal Kozár, který zde již v minulosti působil.

Funkci složil i exhejtman Běhounek

Současně z postu náměstka pro rozvojové činnosti rezignoval bývalý hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Nebudu to nijak komentovat. Já jsem se vyjádřil: zeptejte se těch doktorů, jak to chtějí zachránit,“ uvedl Běhounek pro iDNES.cz. „Já končím ve funkci náměstka v nemocnici a pan ředitel Hošek končí taky. Ať si tam dělají, co chtějí. Přeci nebudu bojovat s větrnými mlýny,“ dodal.

Odstupujícímu náměstkovi podle jeho slov vadí, že lékaři nedefinovali, jaké jsou jejich požadavky.

„Oni nenapsali, co chtějí nebo nechtějí. Jejich vyjádření jsem nikde nenašel, nikde ho neposkytli, dali ho médiím. Tak se to řeší tímto způsobem,“ říká Běhounek. „Je to lepší. Ať tedy nestojíme v cestě. Za mě je to politická hra. Ti, co vyvolali tuto situaci, určitě předvedou, jak to zachrání. Jak ty doktory seženou, jak to dají dohromady.“

Masivní podpora primářů

Krize v Pelhřimově nebyla jen rebelií několika jednotlivců. Za mladé lékaře se postavilo i dvanáct primářů napříč odděleními.

„Jedna věc je, že dali výpovědi lékaři, a druhá věc je, že je podpořilo ještě dvanáct primářů, aby k těm změnám došlo. Ta podpora je hodně výrazná,“ doplnil Med s tím, že dopis primářů pomáhal koordinovat doktor Šimánek.

Jednání doprovázela i debata o roli Jiřího Běhounka, který je krajským radním pro zdravotnictví a zároveň doposud působil jako náměstek pro rozvoj právě v pelhřimovské nemocnici.

Podle Meda byla tato dvojrole během jednání vnímána jako komplikace a situace kolem něj byla při dotazech „trošku zamlžená“.

Od března hrozí omezení operací

Problémy v Pelhřimově vypluly na povrch v lednu, kdy nemocnice oznámila nutnost omezit plánované operace kvůli odchodu tří chirurgů. Situace se drasticky zhoršila 2. února, kdy podalo výpověď dalších 11 lékařů z interního oddělení.

Doktoři své rozhodnutí odůvodnili dlouhodobými personálními potížemi, které podle nich znemožňovaly poskytovat pacientům kvalitní péči.

Radim Hošek, který do čela nemocnice nastoupil v polovině roku 2024 po dvou dekádách na krajském úřadě, se brání tím, že se situaci snažil stabilizovat. V dopise zaměstnancům poukázal na to, že náborové kampaně začínaly nést ovoce.

„Za celý rok 2024 zájem o práci v naší nemocnici projevilo osm zahraničních začínajících lékařů a do kempu mediků se přihlásilo sedm studentů medicíny. Po zahájení aktivního náboru lékařů narostl počet zájemců v roce 2025 o deset, a to ve většině z lékařských fakult ČR, kemp mediků pak byl kapacitně zcela naplněn. Na přelomu roku 2025 a 2026 pak přišlo víc žádostí o práci lékařů než v celém předchozím roce,“ uvedl Hošek ve vyjádření adresovaném zaměstnancům nemocnice, z nějž citovala ČTK.

Neklidné zdravotnictví na Vysočině

Pelhřimovská nemocnice se 700 zaměstnanci a 112 lékaři není jediným zařízením v kraji, které řeší personální otřesy.

Jen před pár dny nastoupil nový ředitel krajské záchranky Vít Kaňkovský. Nahradil Vladislavu Filovou, která rezignovala po vleklých sporech se zaměstnanci a stížnostech na poruchovou techniku.

Vlček: Kraj strká hlavu do písku

Krajský zastupitel a poslanec Lukáš Vlček ze STAN

Situace v pelhřimovské nemocnici nenechává v klidu ani opozici. Krajský zastupitel a poslanec Lukáš Vlček (STAN) v rozhovoru kritizuje vedení Kraje Vysočina za nečinnost. „Slíbili řešit personální situaci, ale teď odmítají o problému i jednat,“ říká.*

Jak vnímáte aktuální personální krizi v nemocnici?
Sleduji tu situaci velmi bedlivě, mám k regionu i nemocnici osobní vztah, pracují tam moji kamarádi i rodinní příslušníci. Nenechává mě to chladným. Hlavní problém vidím v tom, že vedení kraje situaci prostě neřeší. V posledních týdnech se na mě obrátilo velké množství zaměstnanců i pacientů. O to víc mě mrzí, že Kraj Vysočina nekoná.

Vy jste se pokoušeli toto téma otevřít na krajské úrovni. S jakým výsledkem?
Oficiálně jsme oslovili hejtmana, aby situaci v nemocnici zařadil jako mimořádný bod na nejbližší pondělní zastupitelstvo. Velmi nemile mě překvapilo, že to rada kraje odmítla. Asi to pro ně není důležité, což vnímáme velmi kriticky. Současná krajská koalice slibovala ve volbách řešení personální situace ve zdravotnictví, ale jak vidíme, nestojí jim to ani za zařazení bodu na jednání. Budeme se tedy ptát znovu: Jak hodláte situaci řešit?

Je podle vás problém pouze v jednom městě, nebo je to širší potíž?
Týká se to i dalších nemocnic, které kraj provozuje. Například v Třebíči je situace velmi obdobná, relativně špatný personální stav je ve všech okresních nemocnicích. Problém je plošný, včetně Jihlavy.

Já jsem jako bývalý starosta lékaře do městských zařízení sháněl, jednal jsem s pojišťovnami a byl jsem zpravidla úspěšný. Mám tedy názor na to, co se dá dělat, ale odpovědnost má současné vedení kraje. Je to flagrantní příklad nenaplňování programu a strkání hlavy do písku.

Proč podle vás situace v Pelhřimově vygradovala tak silně?
Doplňuje to fakt, že mnoho lidí tam není spokojeno s managementem nemocnice – jak s ředitelem, tak s náměstkem Běhounkem. Pan Běhounek sedí na více židlích, protože je zároveň krajským radním odpovědným za zdravotnictví. V Pelhřimově to vygradovalo asi nejhlučněji.

V souvislosti s nemocnicí padlo i jméno syna pana Běhounka. Máte k tomu bližší informace?
Vím, že tam také působí jako lékař. Rodina Běhounkova tam má určitou pozici a působí tam dlouhodobě, obrázek si musí udělat každý sám. Nechci v žádném případě spekulovat o nějakých soukromých zájmech. Pro mě je podstatné to, že manažersky není nemocnice dobře vedená, což končí tím, že odchází velký počet lékařů. To není věc ze dne na den. Ptám se jako politik: Co s tím kraj jako zřizovatel dělá?

