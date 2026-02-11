Personální zemětřesení v pelhřimovském zdravotnickém zařízení nebere konce. Poté, co v posledních týdnech podalo výpověď celkem 14 lékařů z chirurgie a interny, odcházejí lidé z vedení nemocnice.
Hejtman: prioritou je bezpečnost pacientů
O rezignaci ředitele Hoška informoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) na sociálních sítích. Podle něj jde o krok, který má zastavit eskalaci napětí mezi vedením a zdravotníky.
„Beru na vědomí dnešní rezignaci ředitele, který se takto rozhodl s cílem co nejrychleji uklidnit vážnou personální situaci po hromadných výpovědích lékařů,“ uvedl hejtman.
Zároveň na čtvrtek 12. února svolal mimořádnou krajskou radu. „Rozhodneme o dalším směřování nemocnice s ohledem na přijatelné řešení pro zřizovatele, ale především pro nemocnici a její lékaře. Naší absolutní prioritou jsou pacienti a zajištění stabilní a bezpečné zdravotní péče,“ doplnil Kukla.
Kdo je Michal Kozár?
Inženýr Michal Kozár, o kterém se mluví jako o novém krizovém manažerovi, není v pelhřimovské nemocnici nováčkem. V zařízení již v minulosti působil a má pomoci stabilizovat situaci do doby, než z řádného výběrového řízení vzejde nový ředitel.
Podle starosty Pelhřimova Ladislava Meda (ODS), který má informace přímo od lékařů, byla Hoškova rezignace výsledkem intenzivního vyjednávání.
„Hejtman nabídl lékařům a primářům, kteří za nimi stáli, změnu ve vedení nemocnice. To udělá v případě, že stáhnou výpovědi. Svolá mimořádnou radu kraje, kde odvolají stávajícího a jmenují nového ředitele, respektive krizového manažera,“ popsal situaci Med.
Podle něj by měl nemocnici dočasně vést inženýr Michal Kozár, který zde již v minulosti působil.
Funkci složil i exhejtman Běhounek
Současně z postu náměstka pro rozvojové činnosti rezignoval bývalý hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Nebudu to nijak komentovat. Já jsem se vyjádřil: zeptejte se těch doktorů, jak to chtějí zachránit,“ uvedl Běhounek pro iDNES.cz. „Já končím ve funkci náměstka v nemocnici a pan ředitel Hošek končí taky. Ať si tam dělají, co chtějí. Přeci nebudu bojovat s větrnými mlýny,“ dodal.
Odstupujícímu náměstkovi podle jeho slov vadí, že lékaři nedefinovali, jaké jsou jejich požadavky.
„Oni nenapsali, co chtějí nebo nechtějí. Jejich vyjádření jsem nikde nenašel, nikde ho neposkytli, dali ho médiím. Tak se to řeší tímto způsobem,“ říká Běhounek. „Je to lepší. Ať tedy nestojíme v cestě. Za mě je to politická hra. Ti, co vyvolali tuto situaci, určitě předvedou, jak to zachrání. Jak ty doktory seženou, jak to dají dohromady.“
Masivní podpora primářů
Krize v Pelhřimově nebyla jen rebelií několika jednotlivců. Za mladé lékaře se postavilo i dvanáct primářů napříč odděleními.
„Jedna věc je, že dali výpovědi lékaři, a druhá věc je, že je podpořilo ještě dvanáct primářů, aby k těm změnám došlo. Ta podpora je hodně výrazná,“ doplnil Med s tím, že dopis primářů pomáhal koordinovat doktor Šimánek.
Jednání doprovázela i debata o roli Jiřího Běhounka, který je krajským radním pro zdravotnictví a zároveň doposud působil jako náměstek pro rozvoj právě v pelhřimovské nemocnici.
Podle Meda byla tato dvojrole během jednání vnímána jako komplikace a situace kolem něj byla při dotazech „trošku zamlžená“.
Od března hrozí omezení operací
Problémy v Pelhřimově vypluly na povrch v lednu, kdy nemocnice oznámila nutnost omezit plánované operace kvůli odchodu tří chirurgů. Situace se drasticky zhoršila 2. února, kdy podalo výpověď dalších 11 lékařů z interního oddělení.
Doktoři své rozhodnutí odůvodnili dlouhodobými personálními potížemi, které podle nich znemožňovaly poskytovat pacientům kvalitní péči.
Radim Hošek, který do čela nemocnice nastoupil v polovině roku 2024 po dvou dekádách na krajském úřadě, se brání tím, že se situaci snažil stabilizovat. V dopise zaměstnancům poukázal na to, že náborové kampaně začínaly nést ovoce.
„Za celý rok 2024 zájem o práci v naší nemocnici projevilo osm zahraničních začínajících lékařů a do kempu mediků se přihlásilo sedm studentů medicíny. Po zahájení aktivního náboru lékařů narostl počet zájemců v roce 2025 o deset, a to ve většině z lékařských fakult ČR, kemp mediků pak byl kapacitně zcela naplněn. Na přelomu roku 2025 a 2026 pak přišlo víc žádostí o práci lékařů než v celém předchozím roce,“ uvedl Hošek ve vyjádření adresovaném zaměstnancům nemocnice, z nějž citovala ČTK.
Neklidné zdravotnictví na Vysočině
Pelhřimovská nemocnice se 700 zaměstnanci a 112 lékaři není jediným zařízením v kraji, které řeší personální otřesy.
Jen před pár dny nastoupil nový ředitel krajské záchranky Vít Kaňkovský. Nahradil Vladislavu Filovou, která rezignovala po vleklých sporech se zaměstnanci a stížnostech na poruchovou techniku.
Vlček: Kraj strká hlavu do písku
Situace v pelhřimovské nemocnici nenechává v klidu ani opozici. Krajský zastupitel a poslanec Lukáš Vlček (STAN) v rozhovoru kritizuje vedení Kraje Vysočina za nečinnost. „Slíbili řešit personální situaci, ale teď odmítají o problému i jednat,“ říká.*
Jak vnímáte aktuální personální krizi v nemocnici?
Vy jste se pokoušeli toto téma otevřít na krajské úrovni. S jakým výsledkem?
Je podle vás problém pouze v jednom městě, nebo je to širší potíž?
Já jsem jako bývalý starosta lékaře do městských zařízení sháněl, jednal jsem s pojišťovnami a byl jsem zpravidla úspěšný. Mám tedy názor na to, co se dá dělat, ale odpovědnost má současné vedení kraje. Je to flagrantní příklad nenaplňování programu a strkání hlavy do písku.
Proč podle vás situace v Pelhřimově vygradovala tak silně?
V souvislosti s nemocnicí padlo i jméno syna pana Běhounka. Máte k tomu bližší informace?