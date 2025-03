Technické služby opět v Pelhřimově otevírají další sběrné místo

Tento objekt bude otevřen každé pondělí od 16.00 – 19.00. Zde bude mít občan s trvalým pobytem ve městě Pelhřimově a jeho místních částech možnost odložit za účasti obsluhy zdarma velkoobjemový odpad (vysloužilé domácí spotřebiče, nábytek všeho druhu, lino, koberec a další).

Možnost odevzdávání odpadů do Sběrného dvora na Myslotínské ulici zůstává i nadále. Pro připomenutí uvádíme provozní dobu Sběrného dvora na Myslotínské ul. 1740. Ta je v letních měsících (od 1. dubna do 31. října) v pondělí až pátek od 6.00 do 17.00. V sobotu pak 8.00 do 11.00 (v případě uzavření dvora o sobotě je předem veřejnost informována na www.mestopelhrimov.cz a www.tspe.cz.