S oživováním manžela pomáhal řidičce jen kolemjdoucí, šoféři nezastavili

„Paní prováděla srdeční masáž svého manžela v autě na sklopené sedačce a byla už značně vyčerpaná, tak jsem ji vystřídal. Tou dobou nás již instruovala operátorka na tísňové lince,“ popisoval mladý muž situaci, která se odehrála jednoho červnového večera v ulicích Pelhřimova.

„Měli jsme se pokusit pána vyprostit z auta, to však bylo obtížné. Zkoušel jsem proto zastavit několik projíždějících vozidel, aby nám někdo pomohl. Nikdo nezastavil,“ líčí Daniel Ecler.

Řidička ve středních letech na okraji vozovky zastavila auto, protože její muž na sedadle spolujezdce zkolaboval.

Daniel Ecler si toho jako jediný všiml a neváhal pomoci. O oživování se pokoušel až do příjezdu profesionálů, kteří mu pomohli dostat muže z auta ven a pokračovali v resuscitaci.

Bohužel, i přes úsilí trvající několik desítek minut nebyly pokusy o záchranu života úspěšné. Za své počínání nicméně mladý muž nyní získal takzvanou Bernardovu cenu.

„Daniel Ecler se zachoval příkladně. Nezůstal pasivním přihlížejícím, ihned pomohl. Poté, kdy předal muže do péče záchranářů, se až do příjezdu příbuzných staral o jeho paní, zabezpečil také vozidlo,“ popsal motiv udělení ceny Zdeněk Mikulášek z pivovaru Bernard.

Cena za příkladné a obdivuhodné činy

Humpolecký rodinný pivovar cenu uděluje lidem, kolektivům nebo organizacím za pozitivní, příkladné či obdivuhodné činy. V minulosti ji předal například za férovou hru ve sportu, za záchranu života nebo jinou nezištnou pomoc druhým.

„Předáním Bernardovy ceny chceme panu Eclerovi vyjádřit uznání a poděkování. Takto se nedokáže zachovat každý,“ dodal Mikulášek.

Bernardovu cenu symbolizuje velké zlaté srdce, certifikát a také pivo na rok zdarma. To představuje množství, které odpovídá průměrné spotřebě piva v České republice na jednoho člověka v předchozím roce.

„S pomocí jsem neváhal, to by měla být samozřejmost. Velmi mě ale mrzí, že nám nikdo další nepomohl. Chápu, že někdo spěchá, někdo se bojí, ale do příjezdu hasičů a záchranky jsme na to byli sami,“ zalitoval při převzetí ceny Ecler. „Přitom někdy stačí málo a může dojít k záchraně lidského života. Přál bych si, aby to tak mělo více lidí,“ dodal.