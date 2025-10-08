Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Podle vyjádření policie je nutné dbát ve zmíněné lokalitě zvýšené opatrnosti.
„Informace o možném výskytu medvěda v dané oblasti prověřujeme,“ doplnila policejní mluvčí.
Podle starosty Senožat Ladislava Mareše byl medvěd spatřen na silnici, která vede k dálnici D1, tedy ve směru na Hořice. „Zahlédl ho tam člen zdejšího mysliveckého spolku, který měl podezření ohledně výskytu tohoto zvířete v našem katastru již dříve. Nyní to ale potvrdili další dva tři svědci, i ti ho viděli právě na silnici na Hořice,“ popsal pro iDNES.cz starosta.
Obyvatelé budou podle něj o události informováni prostřednictvím obecního informačního systému, přijde jim SMS s pokyny. „Zrovna připravujeme její znění,“ uvedl dnes po 13. hodině Ladislav Mareš. Lidé by dle jeho slov měli mimo jiné dbát opatrnosti při pohybu po okolí, například při procházkách nebo při venčení psů.
Starosta zmínil, že myslivci identifikovali šelmu jako spíše menšího jedince s váhou kolem osmdesáti kilogramů, takže může jít právě o mládě.
Zatím se však nepovedlo dohledat žádné další pobytové známky, například trus. Podle starosty jde o vůbec první případ potenciálního výskytu medvěda v okolí vesnice.
„Po kůrovcové kalamitě nám tady totiž navíc nezbyly skoro žádné lesy. Zase je tady ale hodně různých křovin a mlází. Je možné, že by to mohlo tomu zvířeti vyhovovat, ale těžko říci, to je jenom laický názor,“ zamýšlí se Mareš.
Redakce iDNES oslovila i předsedu mysliveckého spolku Senožaty, ten ale událost nechtěl nijak komentovat.
Medvěd se možná pohybuje i na Karlovarsku
Naposledy se podobné varování před možností výskytu medvěda objevilo minulý týden v pátek 3. října ve Vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku. „Oznámení, které jsme vydali, má preventivní účel. Má zvýšit obezřetnost osob, zvláště zde působících subjektů a cvičících vojáků,“ uvedl Ladislav Richter, přednosta Újezdního úřadu Hradiště.
Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování
V oznámení, které újezdní úřad v pátek vydal, apeloval na opatrnost. „V případě zjištění stop či přímého zpozorování neprodleně kontaktujte Újezdní úřad Hradiště,“ vyzvala správa vojenského újezdu.
Vstup do vojenského prostoru je bez povolení nemožný za jakékoli situace.
Myslivec údajně spatřil medvěda v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku:
