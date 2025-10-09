Vánoční strom na Masarykově náměstí v Pelhřimově změní umístění

„Nová poloha zajistí, aby vánoční strom mohl být obdivován ze všech stran a stal se ještě výraznější dominantou vánočně vyzdobeného centra města,“ popsala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.
Upevnění dřeviny ve formě železobetonové desky s podzemním kotvením má být hotovo do konce listopadu, předtím ale ještě čeká místo archeologický výzkum.
Strom, jenž ozdobí náměstí, zatím město hledá. U obyvatel poptává solitérní jehličnan vysoký mezi jedenácti a třinácti metry. Bude-li vybrán, technické služby ho na vlastní náklady nechají pokácet.