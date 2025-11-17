Rekordman má trenérku na dálku. Nepotřebuji, aby mi někdo říkal makej, směje se

Jan Salichov
  11:12aktualizováno  11:12
Říká se, že obhájit prvenství je vždycky o něco složitější, než vyhrát poprvé. V každém případě k tomu potřebujete také velkou dávku štěstí. Své by o tom mohl vyprávět Vít Okrouhlý, jednatřicetiletý powerlifter ze Zachotína u Pelhřimova.
Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít...

Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít Okrouhlý vybojoval v kategorii 105 kilogramů desátou příčku. Pomohl mu k ní český rekord v mrtvém tahu i v „totalu“ – součtu výkonů v jedné soutěži (830 kg; dřep 285 kg, benchpress 195 kg a mrtvý tah 350 kg). | foto: archiv Víta Okrouhlého

Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít...
Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít...
V civilním zaměstnání Vít Okrouhlý pracuje na krajském úřadě. Ve volném čase se...
Na letošním republikovém šampionátu v silovém trojboji Vít Okrouhlý obhájil...
7 fotografií

Ten na republikovém šampionátu v Benešově ovládl svou kategorii do 105 kilogramů a zároveň byl třetí v celkovém pořadí domácího šampionátu.

„Zvedl jsem stejný součet jako v pořadí druhý v kategorii do 105 kilogramů. Ale měl jsem nižší tělesnou hmotnost,“ vysvětluje Okrouhlý, jemuž dokonale vyšla jeho strategie. „Chtěl jsem zkusit loňské prvenství obhájit. Ale zároveň jsem si říkal, že mi stačí skončit do druhého místa. Abych mohl na březnové mistrovství Evropy.“

Prozradil jste mi, že vás před úspěšným republikovým šampionátem limitovaly zdravotní problémy.
Původně jsem si myslel, že mistrovství republiky budu muset vynechat. Asi tři týdny před soutěží jsem měl menší zranění a bylo těžké se vrátit. Natáhl jsem si sval a nebyl jsem schopný se dostat do dřepu. Zvedal jsem v tréninku na dřepy jenom 70 kilo, závodní výkon přitom mám 285. Takže jsem to viděl docela pesimisticky.

Nakonec se vám však přece jen podařilo dostat se do závodní formy.
Ono to závažné zranění nebylo, ale spíš šlo o to načasování. Prostě to potřebuje třeba dva týdny klidu. Přemýšlel jsem tak, že se pokusím dát dohromady. A třeba týden před soutěží uvidím, jak na tom výkonnostně budu. Naštěstí se to asi za deset dní už v podstatě zahojilo a už jsem byl schopný zvedat to, co předtím.

Hrálo ve vašem rozhodování roli to, že jste se chtěl kvalifikovat na mistrovství Evropy?
No, vlastně ano. Původně jsem chtěl obhájit loňské prvenství, měl jsem trošku vyšší očekávání, co se týče výkonů. Ale musel jsem to přehodnotit. A jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. (usmívá se)

Republikový titul je váš nejnovější výsledek, ale prozraďte, jak jste se k silovému trojboji vlastně dostal?
Přes kulturistiku. Začínal jsem, asi jako každý kluk, v posilovně. Normálně jsem cvičil, a když jsem se začal o kulturistiku více zajímat, zjistil jsem, že mě až tak netáhne. Že mě láká spíše ta síla. Trochu náhodou jsem se dostal k silovému trojboji. V Pelhřimově je oddíl, kde jsem se seznámil s lidmi, kteří ho dělali. A tak jsem v roce 2015 začal a dělám to dodnes.

Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít Okrouhlý vybojoval v kategorii 105 kilogramů desátou příčku. Pomohl mu k ní český rekord v mrtvém tahu i v „totalu“ – součtu výkonů v jedné soutěži (830 kg; dřep 285 kg, benchpress 195 kg a mrtvý tah 350 kg).
Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít Okrouhlý vybojoval v kategorii 105 kilogramů desátou příčku. Pomohl mu k ní český rekord v mrtvém tahu i v „totalu“ – součtu výkonů v jedné soutěži (830 kg; dřep 285 kg, benchpress 195 kg a mrtvý tah 350 kg).
V civilním zaměstnání Vít Okrouhlý pracuje na krajském úřadě. Ve volném čase se věnuje silovému trojboji, ve kterém je dvojnásobným mistrem republiky.
Na letošním republikovém šampionátu v silovém trojboji Vít Okrouhlý obhájil prvenství v kategorii do 105 kilogramů. Vedle velké medaile získal i malé cenné kovy za mrtvý tah a benčpres.
7 fotografií

Bral jste to tak, že více než vyrýsované svalnaté tělo vás zajímá samotná síla a zvedání břemen?
Kulturistika je vlastně o tom, mít vypracované tělo, estetiku, velké svaly. Pak to posuzují rozhodčí, kteří mají nějaký subjektivní dojem z té postavy. Vyhraje ten, kdo se nejvíce líbí rozhodčím. Silový trojboj je sport, kde se počítají jednotlivé výkony, a je to podle mě lépe měřitelné.

Takže ani tak nezáleží na tom, jak se líbíte rozhodčím, ale na tom, co dokážete zvednout.
Je to tak. Je to férovější, protože vyšší nazvedaná váha znamená prostě vítězství. Nejsou žádné pochyby o tom, kdo je lepší, kdo je horší. Není to o politice, o tom, že někdo zná rozhodčí.

Vít Okrouhlý

Silový trojbojař (powerlifter) narozený 4. března 1994 v Pelhřimově.

Je aktuálním držitelem národního rekordu v mrtvém tahu v kategorii do 105 kg a zároveň v totalu – součtu výkonů v jedné soutěži (830 kg: dřep 285 kg, benchpress 195 kg a mrtvý tah 350 kg).

Dvojnásobný mistr České republiky v kategorii do 105 kilogramů.

Na červnovém mistrovství světa v německém Chemnitzu obsadil ve své kategorii desátou příčku.

Když se řekne trojboj, logicky se nabízejí tři disciplíny: dřep (squat), benchpress a mrtvý tah (deadlift). Která z nich je vám nejbližší?
Nemám žádnou nejoblíbenější disciplínu, baví mě všechny tři. Proto dělám celý trojboj. Ale asi nejvíce dominuji v mrtvém tahu, kde mám národní rekord. Na mistrovství světa letos v létě se mi podařilo zvednout 350 kilogramů.

To je pro srovnání váha přibližně poloviny malého osobního auta. Předpokládám, že je za tím obrovská práce v tréninku. Jak často chodíte do posilovny?
Je za tím hodně práce a času. Teď, když pracuji, je to vlastně ještě těžší. Protože při studiu se mi zdálo, že času mám více, a nebylo to tak náročné. Teď, když mám trénovat čtyřikrát týdně tři čtyři hodiny, je to někdy těžké skloubit nejen s prací, ale i s možností vést nějaký „normální“ život.

Na druhou stranu, pracujete jako krajský úředník. Při sportu si člověk od kanceláře pořádně pročistí hlavu, nemýlím se?
Určitě. (usmívá se)

Když mluvíte o čtyřhodinovém tréninku, prozradíte, jak probíhá?
Samozřejmě nejde přijít do fitka a hned zvedat 350 kilo. Je potřeba rozcvička, takže si třeba půl hodiny rozehřívám tělo. Dělám nějaké aktivní cviky, pak začnu postupně přidávat závaží na činku, až se dostanu na nějakou pracovní váhu. Takže to zabere hodně času, zvlášť když mám nějaké dvě těžší disciplíny, kdy zvedám více kilo.

Předpokládám ale, že silový trojboj není jen o tom, odtahat kila v posilovně. Musíte i nějak upravit svou stravu?
Teď, když jsem ve váhové kategorii do 105 kilo, to pro mě není až tak limitující, že bych musel být vyloženě striktní. V podstatě jím cokoliv, nějak zvlášť se neomezuji. Snažím se jíst dost bílkovin, mít dostatek paliva. Ale nemám to úplně tak, že bych si počítal každý gram, sledoval tabulky. Pouze před soutěží si váhu trochu víc hlídám.

Máte naopak nějaké jídlo, které si po soutěži dopřejete, třeba za odměnu?
Mám hodně rád burgery. Takže když to jde, rád na nějaký zajdu. Teď po mistrovství republiky jsem si dal pizzu. Vždy se nějak odměním, protože dva měsíce před soutěží je to striktnější. Pak si něco dopřeji, protože vím, že to zase rychle spálím. A že to takový vliv mít nebude.

Nějaké povolené doplňky beru. Spíš abych zlepšil zdraví, protože tréninky jsou náročné a pak i imunita je horší. Takže nějaké omega 3, B-komplex, protein. Využívám třeba kreatin.

Jsou nějaké podpůrné prostředky, vitaminy, doplňky stravy, kterými si můžete pomoct?
Podpůrné prášky, jako anabolika, samozřejmě ne. Jsme normálně testovaná federace, zrovna teď jsem byl na antidopingové kontrole. Ale nějaké povolené doplňky beru. Spíš abych zlepšil zdraví, protože tréninky jsou náročné a pak i imunita je horší. Takže nějaké omega 3, B-komplex, protein. Využívám třeba kreatin.

Pocházíte z Pelhřimova, bydlíte v Zachotíně, pracujete v Jihlavě. Kde trénujete?
V Jihlavě. Před rokem nebo dvěma tu otevřeli Hypertrophy Gym, kde mám soutěžní podmínky. Stejné osy, které máme na závodech, což je málokde. Jde o to, aby se vám osa pod váhou 350 kilogramů neprohnula, nezlomila a tak. Proto cvičím tady v Jihlavě a jsem za to rád.

Takže nelze trénovat v každé posilovně, do níž přijdete?
Asi bych nemohl přijít kamkoliv. Je určitě veliká výhoda, když tam mají soutěžní vybavení. Protože ono se to nezdá, ale když osy nejsou závodní, hodně se prohýbají, klepou. A když jde člověk se čtvrt tunou do dřepu a začne se vám to nějak výrazně klepat, není to úplně příjemné.

Proč závodíte za pražský tým Sporting APIS?
Když jsem před deseti lety v Pelhřimově začínal, tak tam všichni závodili za tento pražský tým. Takže jsem šel do něho a jsem tam dodnes.

Trénujete v současnosti sám, nebo máte kolem sebe nějakou skupinu?
Trénuji sám. Ale samozřejmě ve fitku je parta lidí, kteří dělají silový trojboj. Takže si vzájemně pomáháme. Hlavně jde třeba o nějaké jištění, když jdete do dřepů s nějakou vyšší váhou, může to být docela nebezpečné. Kdyby to na někoho nedej bože spadlo. Takže je vždycky lepší mít okolo sebe nějaké lidi, kteří vám pomohou.

Máte svého trenéra, nebo spoléháte sám na sebe? Snažíte se i nějak vzdělávat, sledovat trendy, jak se vašemu sportu věnovat?
Četl jsem si o tom docela dost. Ale teď, když dělám práci hlavou, už na to nějak nemám energii a sílu. Momentálně si proto platím trenérku z Belgie, která to má nastudované vlastně jakoby za mě. Už na to prostě nemám kapacity.

Na červnovém mistrovství světa v silovém trojboji český reprezentant Vít Okrouhlý vybojoval v kategorii 105 kilogramů desátou příčku. Pomohl mu k ní český rekord v mrtvém tahu i v „totalu“ – součtu výkonů v jedné soutěži (830 kg; dřep 285 kg, benchpress 195 kg a mrtvý tah 350 kg).

Jak funguje taková příprava na dálku? Posílá vám třeba nějaké tréninkové dávky, které máte splnit?
Většinou si zaznamenávám své výkony a každý den, nebo po každém tréninku, jí posílám nějaké reporty. Vyplňuji dotazníky před soutěží, po ní, společně komunikujeme. Je to online, protože já nepotřebuji, aby někdo stál za mnou a říkal mi: Makej! To vím, že musím. Ale spíš potřebuji někoho, kdo má tu teorii zvládnutou a dokáže mi napsat trénink, abych se nepřetáhl a dokázal se pořád zlepšovat.

Je asi dobré mít to s kým probrat?
Určitě. Je fajn mít druhý pohled na věc. Kolikrát, když mi přijde, že je to fakt špatné, mě trenérka vrátí do reality. Společně to probereme. Je prostě někdo, u koho si můžu svůj názor nějak ověřit.

Jak jste se vlastně s trenérkou potkali? Na závodech, nebo jste ji našel pomocí internetu?
V silovém trojboji je jedním z nejlepších trenérů Mike Tuchscherer (americký závodník, mistr světa, zakladatel Reactive Training Systems – pozn. red.). Ten by dnes určitě nestíhal trénovat všechny lidi, co by měli zájem. Takže má pod sebou tým lidí a ona je členkou jeho týmu.

Lehce už jsme zmínili mistrovství světa, na němž jste vytvořil nový český rekord v mrtvém tahu. Byl to váš největší dosavadní úspěch?
Určitě. Na to jsem vlastně moc pyšný. Protože, tuším, ze 33 lidí, kteří se kvalifikovali, se mi povedlo být desátý. To je pro mě obrovský úspěch. I veliká zkušenost, protože mezinárodní závody jsou trochu jiné než ty národní. Zjistil jsem, že i v mezinárodním měřítku můžu nějakým způsobem závodit.

Kde vlastně letošní světový šampionát byl?
V Chemnitzu v Německu. To byla také výhoda, protože jsem neplatil letenky a stačilo, že jsem přijel jeden den dopředu. To byl taky velký důvod, proč jsem tam vlastně jel.

Nalákalo vás to na další podobné závody?
Teď se budu připravovat na březnové mistrovství Evropy, které bude na Maltě. Bude to zase další zkušenost. Je to delší cesta, bude těžší zůstat ve formě i po letu. Nebude to tak, že za čtyři hodiny někam dojedu, takže se toho trochu obávám. Ale jak říkám, bude do určitě dobrá zkušenost.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Galerie moderního umění v Hradci Králové představí práce Mančušky a Ponomarevové

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové nabídne v proměnlivých částech dlouhodobé výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche dva nové výstavní...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.

17. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...

17. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Projekt na úpravu rakovnické sportovní haly je hotový, stavba za několik let

ilustrační snímek

Rakovník má hotový projekt na rozšíření a modernizaci sportovní haly, stavba za zhruba 300 milionů korun začne ale až za několik let. V současnosti totiž...

17. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

16. listopadu 2025  14:15,  aktualizováno  17. 11. 9:53

Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací

Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí.

Landart setkávání v téměř zaniklé obci Königsmühle, přeshraniční Great Walks, dvojjazyčná aplikace Osudy Krušnohoří i vzdělávání dětí na obou stranách hranice. Pod tím vším je podepsaný krušnohorský...

17. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Zájem o studium animované tvorby na zlínské univerzitě v posledních letech roste

ZĂˇjem o studium animovanĂ© tvorby na zlĂ­nskĂ© univerzitÄ› v poslednĂ­ch letech roste

Zájem o studium animované tvorby na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) roste. Před zhruba deseti lety se ke studiu hlásilo 30 až 40 uchazečů. Každým rokem...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

V Liberci byla kvůli očekávanému sněžení uzavřena chátrající Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je od dnešní půlnoci preventivně uzavřený chátrající městský zimní stadion Svijanská aréna v areálu Sport parku. Důvodem pro dočasné uzavření je...

17. listopadu 2025  7:59,  aktualizováno  7:59

Jičín chce pokračovat v dotovaných sdílených kolech, vypsalo soutěž

ilustrační snímek

Provoz dotovaných sdílených kol v šestnáctitisícovém Jičíně by měl pokračovat i v dalších letech. Radnice vypsala zakázku na poskytovatele služby pro roky 2026...

17. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  7:30

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali...

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata,...

17. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...

Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat...

17. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Technické muzeum ve Vysokém Mýtě se poprvé otevře veřejnosti 30. prosince

ilustrační snímek

Do Technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku se lidé budou moci poprvé podívat 30. prosince. Pardubický kraj pro muzejní účely přestavuje bývalou...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.