Ekonomický odbor Pelhřimovské vodárenské si dosud pronajímal prostory v Kulturním domě Máj, provoz vodovodů a kanalizací našel dočasné zázemí v budově stavební firmy VHST v průmyslové zóně Skrýšovská. Tyto dvě součásti vodárenské firmy se po dokončení stavby sestěhují na jedno místo.
„Nová budova bude sloužit jako ředitelství společnosti i jako zázemí pro provoz vodovodů a kanalizací, zákaznické centrum, prostě všechno. Vyroste na městském pozemku v ulici Kouřimského hned v sousedství budovy VHST, v níž si prostory pronajímáme,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby jednatel společnosti Vlastimil Šebesta.
Pelhřimovská vodárenská vznikla před deseti lety, v prosinci roku 2015, po rekonstrukci čistírny odpadních vod. Zprvu provozovala jen ji a kanalizační síť, před pěti lety si přidala i vodovody. Z původních dvanácti zaměstnanců se rozšířila na dnešních 29. Zajišťuje dodávku vody v Pelhřimově a nejbližších obcích, jejím majitelem je město Pelhřimov. Vodu firma dodává z padesáti procent z vodní nádrže Švihov, druhou polovinu spotřeby pokrývají vrty na Křemešníku.
A město Pelhřimov rovněž za celým projektem na výstavbu nového sídla stojí. V průmyslové zóně Skrýšovská zajistilo pozemek, je i investorem díla. „Předpokládáme, že po dokončení budovu vložíme do majetku Pelhřimovské vodárenské,“ konstatoval starosta Ladislav Med (ODS).
Projekt se třikrát měnil
Záměr na výstavbu sídla vodárenské společnosti se nerodil lehce. Snahy o jeho vybudování trvají po celou existenci firmy, tedy deset let. „Projekt se třikrát měnil, několikrát se i přesouval na jiná místa,“ zmínil starosta.
„Nakonec to dopadlo tady, prakticky hned pod okny budovy společnosti VHST, v níž jsme nyní v pronájmu. Stavbu tak budeme mít neustále na očích. A dovoluji si tvrdit, že teď už ji nic nezastaví,“ prohlásil Ladislav Med při středečním slavnostním poklepání na základní kámen.
Zakázku získala stavební společnost Roneli. Na dokončení má rok a půl, podle jejích zástupců by ale dílo mohlo být hotové i rychleji. Otevírat by se budova měla v polovině roku 2027. Město za stavbu zaplatí 66 milionů korun. Oproti odhadům projektanta se soutěží podařilo cenu výrazně srazit, původně se počítalo s 89 miliony.
Nastěhování do nové budovy podle Vlastimila Šebesty pomůže Pelhřimovské vodárenské rozšířit i nabídku služeb. „Vedle provozu vodovodů a kanalizací je ještě vůle. Je množství prací, které můžeme v Pelhřimově udělat svépomocí a městu ušetřit,“ pravil. Zmínil při tom hlavně práce spočívající v údržbě vodárenské sítě, ale třeba i rozšíření prodejních skladů.
„Pokud městská organizace vykonává práce pro město, peníze ve městě zůstávají. Neodchází dál a můžeme je použít na další modernizace, rekonstrukce a rozvoj,“ ocenil starosta Med.
Levnější voda a další chystané investice
Že se dá prostřednictvím městské firmy ušetřit i za samotnou vodu, letos poznávají všichni odběratelé Pelhřimovské vodárenské. Ta letos učinila bezprecedentní krok a vodu svým odběratelům zlevnila o bezmála deset korun za kubík. Letos za vodné a stočné lidé v Pelhřimově zaplatí jen 88,63 koruny, a to i včetně DPH. S velkým přehledem to je nejméně z větších měst na Vysočině a je to zároveň i jedna z nejnižších cen v celé republice.
„Do kalkulace vodného a stočného jsme museli započítat zisk z roku 2024, který se rozpustí do kalkulace pro rok 2026. Zároveň jsme nastavili zisk na minimální úroveň, aby bylo možné v dalších letech navázat na stabilní cenu vodného a stočného v podobné výši,“ vysvětlil Ladislav Med.
„Laicky řečeno, o co jsme v roce 2024 vybrali od odběratelů více, o to můžeme ponížit ceny pro rok 2026,“ doplnil ho Vlastimil Šebesta. Přesto Pelhřimovské vodárenské a městu zůstává dostatek peněz na připravované investice. Kromě nového sídla pro nejbližší budoucnost připravuje další dva velké projekty. Jedním je výstavba nového vodojemu ve Skrýšově za desítky milionů, druhým pak obnova technologií v úpravně vody ve Strměchách za asi osm milionů korun. Ke Skrýšově se dokončuje projekt, práce by mohly začít letos či v příštím roce. Úpravnu vody ve Strměchách chce společnost dokončit už letos v říjnu.