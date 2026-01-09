Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Martin Vokáč
  7:32aktualizováno  7:32
Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí pronajímat. Stavba by měla trvat rok a půl, přijít by měla na 66 milionů korun.

Ekonomický odbor Pelhřimovské vodárenské si dosud pronajímal prostory v Kulturním domě Máj, provoz vodovodů a kanalizací našel dočasné zázemí v budově stavební firmy VHST v průmyslové zóně Skrýšovská. Tyto dvě součásti vodárenské firmy se po dokončení stavby sestěhují na jedno místo.

„Nová budova bude sloužit jako ředitelství společnosti i jako zázemí pro provoz vodovodů a kanalizací, zákaznické centrum, prostě všechno. Vyroste na městském pozemku v ulici Kouřimského hned v sousedství budovy VHST, v níž si prostory pronajímáme,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby jednatel společnosti Vlastimil Šebesta.

Pelhřimovská vodárenská vznikla před deseti lety, v prosinci roku 2015, po rekonstrukci čistírny odpadních vod. Zprvu provozovala jen ji a kanalizační síť, před pěti lety si přidala i vodovody. Z původních dvanácti zaměstnanců se rozšířila na dnešních 29. Zajišťuje dodávku vody v Pelhřimově a nejbližších obcích, jejím majitelem je město Pelhřimov. Vodu firma dodává z padesáti procent z vodní nádrže Švihov, druhou polovinu spotřeby pokrývají vrty na Křemešníku.

A město Pelhřimov rovněž za celým projektem na výstavbu nového sídla stojí. V průmyslové zóně Skrýšovská zajistilo pozemek, je i investorem díla. „Předpokládáme, že po dokončení budovu vložíme do majetku Pelhřimovské vodárenské,“ konstatoval starosta Ladislav Med (ODS).

Projekt se třikrát měnil

Záměr na výstavbu sídla vodárenské společnosti se nerodil lehce. Snahy o jeho vybudování trvají po celou existenci firmy, tedy deset let. „Projekt se třikrát měnil, několikrát se i přesouval na jiná místa,“ zmínil starosta.

„Nakonec to dopadlo tady, prakticky hned pod okny budovy společnosti VHST, v níž jsme nyní v pronájmu. Stavbu tak budeme mít neustále na očích. A dovoluji si tvrdit, že teď už ji nic nezastaví,“ prohlásil Ladislav Med při středečním slavnostním poklepání na základní kámen.

Zakázku získala stavební společnost Roneli. Na dokončení má rok a půl, podle jejích zástupců by ale dílo mohlo být hotové i rychleji. Otevírat by se budova měla v polovině roku 2027. Město za stavbu zaplatí 66 milionů korun. Oproti odhadům projektanta se soutěží podařilo cenu výrazně srazit, původně se počítalo s 89 miliony.

V těsném sousedství tohoto objektu společnosti VHST začalo město s výstavbou nového vlastního sídla vodárenské společnosti za 66 milionů korun.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Nastěhování do nové budovy podle Vlastimila Šebesty pomůže Pelhřimovské vodárenské rozšířit i nabídku služeb. „Vedle provozu vodovodů a kanalizací je ještě vůle. Je množství prací, které můžeme v Pelhřimově udělat svépomocí a městu ušetřit,“ pravil. Zmínil při tom hlavně práce spočívající v údržbě vodárenské sítě, ale třeba i rozšíření prodejních skladů.

„Pokud městská organizace vykonává práce pro město, peníze ve městě zůstávají. Neodchází dál a můžeme je použít na další modernizace, rekonstrukce a rozvoj,“ ocenil starosta Med.

Levnější voda a další chystané investice

Že se dá prostřednictvím městské firmy ušetřit i za samotnou vodu, letos poznávají všichni odběratelé Pelhřimovské vodárenské. Ta letos učinila bezprecedentní krok a vodu svým odběratelům zlevnila o bezmála deset korun za kubík. Letos za vodné a stočné lidé v Pelhřimově zaplatí jen 88,63 koruny, a to i včetně DPH. S velkým přehledem to je nejméně z větších měst na Vysočině a je to zároveň i jedna z nejnižších cen v celé republice.

„Do kalkulace vodného a stočného jsme museli započítat zisk z roku 2024, který se rozpustí do kalkulace pro rok 2026. Zároveň jsme nastavili zisk na minimální úroveň, aby bylo možné v dalších letech navázat na stabilní cenu vodného a stočného v podobné výši,“ vysvětlil Ladislav Med.

„Laicky řečeno, o co jsme v roce 2024 vybrali od odběratelů více, o to můžeme ponížit ceny pro rok 2026,“ doplnil ho Vlastimil Šebesta. Přesto Pelhřimovské vodárenské a městu zůstává dostatek peněz na připravované investice. Kromě nového sídla pro nejbližší budoucnost připravuje další dva velké projekty. Jedním je výstavba nového vodojemu ve Skrýšově za desítky milionů, druhým pak obnova technologií v úpravně vody ve Strměchách za asi osm milionů korun. Ke Skrýšově se dokončuje projekt, práce by mohly začít letos či v příštím roce. Úpravnu vody ve Strměchách chce společnost dokončit už letos v říjnu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Na vozovkách na Vsetínsku a místy i Zlínsku, které se přes zimu nesolí, je sníh

ilustrační snímek

Na dopravně méně vytížených silnicích na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstával dnes ráno uježděný sníh. Stejně je tomu místy také na Zlínsku,...

9. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  6:54

Na vozovkách na Vsetínsku a místy i Zlínsku, které se přes zimu nesolí, je sníh

ilustrační snímek

Na dopravně méně vytížených silnicích na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstával dnes ráno uježděný sníh. Stejně je tomu místy také na Zlínsku,...

9. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  6:54

Na Vysočině k ránu sněžilo na Pelhřimovsku, sníh by měl padat i přes den

ilustrační snímek

Na Vysočině dnes k ránu drobně sněžilo na Pelhřimovsku, podle meteorologů bude přes den padat sníh v celém kraji. Solené silnice jsou zatím holé a vymrzlé, na...

9. ledna 2026  6:47,  aktualizováno  6:47

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, místy se objevuje ledovka

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Do terénu vyjížděli postupně cestáři nejprve na západě regionu a přidávají se další. Na vozovkách je místy...

9. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  6:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, dálnice místy stojí

Ilustrační snímek

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích v pátek ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Více nákladních vozů stojí ve stoupání mezi 144. až 136. kilometrem ve směru na...

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  8:27

Astronergy uvádí na trh ASTRO N7 Pro k dosažení profesionálního výkonu

9. ledna 2026  8:21

Hisense představuje na veletrhu CES 2026 modely 116UXS a XR10 a posouvá technologii RGB MiniLED do nové éry

9. ledna 2026  8:16

Vítězné prodejny prosincového kola Visa Czech Top Shop

9. ledna 2026  8:04

Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

ilustrační snímek

Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty...

9. ledna 2026  8:02

Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Administrativní budova stavební firmy VHST v pelhřimovské Skrýšovské ulici, ve...

Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí...

9. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Firmy v kraji plánují velké investice do modernizace výroby i ekologie

Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala...

Navzdory složité ekonomické situaci, kdy třeba v Třineckých železárnách čekají, jak se podaří zajistit podporu státu pro stavbu elektrické obloukové pece, chystají firmy napříč Moravskoslezským...

9. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Zachráněný život vnímá jako největší odměnu hasič, který loni zasahoval v Mostě

ilustrační snímek

U požáru restaurace U Kojota v Mostě, při kterém zemřelo před rokem šest lidí a jedna žena později podlehla zranění v nemocnici, byl od prvopočátku velitel...

9. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.