Tým městské policie v Humpolci se rozrostl, má už dva členy

Službu budou vykonávat jak společně, tak i samostatně - podle aktuální potřeby. „Díky tomu může dojít i k variabilnímu rozšíření pracovní doby,“ vysvětlil mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský.
K prioritám strážníků patří dohled nad veřejným pořádkem, kontrola parkování a dodržování objízdných tras či preventivní činnost, zejména ranní dohled nad bezpečným přecházením dětí u škol. Po zprovoznění úsekového měření v lokalitě Rozkoš budou také městští policisté vyhodnocovat případné přestupky řidičů, již nedodrží rychlost.