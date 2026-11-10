Mezi zadrženými je podle informací televize Nova také podnikatel v energetice Tomáš Zabloudil.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zadrželi šest lidí v pondělí 9. listopadu na různých místech České republiky. Součástí policejní realizace byly kromě zadržení podezřelých také domovní prohlídky a zajišťovací úkony týkající se jejich majetku.
„Trestná činnost obviněných osob spočívala v tom, že vystupovali jako prodejci energetických komodit a svým klientům, s nimiž měli uzavřené smlouvy o dodávkách plynu nebo elektřiny, nevypláceli jako koncovým zákazníkům přeplatky, které těmto zákazníkům vznikly při odběru elektřiny nebo plynu. Poškození jsou většinou osoby v seniorském věku, které se nedokázaly samy těmto praktikám účinně bránit,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Konečná výše škody zatím není stanovena, kriminalisté však předpokládají, že dosáhne desítek milionů korun. Škoda velkého rozsahu, kterou policie obviněným klade za vinu, přitom podle trestního zákoníku začíná na deseti milionech korun.
Stíhání pro podvod a praní peněz
Kriminalisté zahájili trestní stíhání všech šesti zadržených. Tři z nich obvinili ze zločinu podvodu, kterým měly způsobit škodu velkého rozsahu. V případě prokázání viny jim hrozí až deset let vězení. Další tři zadržení čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti. Trestnímu stíhání čelí také dvě právnické osoby.
Televize Nova v souvislosti se zásahem uvedla, že jedním ze zadržených je podnikatel v energetice Tomáš Zabloudil. Firmami tohoto podnikatele se v minulosti zabýval také Energetický regulační úřad, který několika z nich odebral licence a podal na ně trestní oznámení. Policie podrobnosti k jednotlivým obviněným neuvedla.
V současné době pokračují výslechy obviněných a další procesní úkony. Vyšetřovatel podle jejich výsledků zváží podání podnětu státnímu zástupci k vypracování návrhů na vzetí obviněných do vazby. Policie do ukončení vyšetřování nebude poskytovat další informace, aby nemařila účel trestního řízení.