Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

Autor: rtd
  12:12
Do Česka jezdila jen, když bylo potřeba prodloužit vízum nebo nahlásit novou adresu. Přesto třicetiletá Ukrajinka roky pobírala humanitární dávky určené lidem v nouzi, kteří utekli před válkou. Policisté na Vysočině ji teď dopadli přímo u přepážky. Stát připravila o 778 tisíc korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Scénář byl pokaždé stejný. Žena se na pracovišti odboru azylové a migrační politiky objevila jen v termínech, které jsou pro cizince s dočasnou ochranou povinné. Jakmile dostala potřebné potvrzení, zase zmizela v zahraničí. Podle policie takto podváděla od ledna 2023 až do současnosti.

„Podezření se potvrdilo kontrolou cestovního pasu. Bylo zjištěno, že se cizinka trvale nezdržuje na území České republiky a přijíždí sem účelově jen kvůli administrativním úkonům nebo kontrolním termínům na úřadu práce,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po převzetí sdělení podezření byla žena propuštěna na svobodu.

Jedna z podvodnic peníze vrátila

Třicetiletá žena ale nebyla jediná, koho policisté z oddělení dokumentace v uplynulém týdnu zadrželi. Dopadli i další dvě cizinky. Celková škoda v těchto třech případech přesáhla 1,1 milionu korun.

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Zatímco dvacetiletou dívku, která neoprávněně vyčerpala přes 161 tisíc korun, čeká standardní soudní řízení, třiašedesátiletá žena zvolila jinou cestu. Poté, co ji policisté obvinili z podvodu se škodou 192 tisíc korun, projevila účinnou lítost.

„V tomto případě byl využit institut odklonu v trestním řízení. Cizinka neoprávněně čerpané dávky zaplatila zpět a navíc zaslala 27 858 korun na fond obětí trestných činů,“ upřesnila mluvčí Čírtková s tím, že žena byla následně propuštěna na svobodu.

Digitální stopa a blacklist

Policisté na Vysočině upozorňují, že podobných případů přibývá. Pracovníci u přepážek jsou ostražití a čím dál častěji si všímají nesrovnalostí – například smyšlených adres nebo údajů v evropské databázi Entry/Exit system, které jasně ukazují, že dotyčný v Česku fakticky nežije.

Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům

Moderní technologie navíc umožňují policii sledovat pohyb cizinců i jejich finanční toky zpětně. „Operativním tipováním lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na takzvaný blacklist,“ vysvětluje Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Podle něj je pak odhalení podvodníků jen otázkou času. „Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo,“ podotkl Chaloupka.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Studentky si stěžovaly na tělocvikářovy doteky. Inspekce se přijela přesvědčit

Střední škola André Citroëna, Boskovice

Studentky prvního ročníku na boskovické Střední škole André Citroëna musely snášet nevhodné chování učitele. V hodinách tělocviku a speciálním předmětu sebeobrany často chtěl, aby s ním některá z...

Pelhřimovské muzeum koupí další motocykl Čechie–Böhmerlan

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Pelhřimov podepsalo smlouvu na koupi motocyklu Čechie–Böhmerland 350. Vyrobených bylo jen 160 kusů. Stroj z roku 1937 obohatí připravovanou...

24. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Pelhřimovské muzeum koupí další motocykl Čechie–Böhmerlan

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Pelhřimov podepsalo smlouvu na koupi motocyklu Čechie–Böhmerland 350. Vyrobených bylo jen 160 kusů. Stroj z roku 1937 obohatí připravovanou...

24. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

